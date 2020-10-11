'Hatay'daki yangınla ilgili sorumlular en kısa sürede bulunacaktır'
|11 Ekim 2020 11:02
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hatay'daki yangınla ilgili terör iddialarının titizlikle ele alınıp sorumluların en kısa sürede bulunacağını bildirdi.
Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hatay'da gerçekleşen yangın hepimizi derinden üzmüştür. Kontrol altına alınan yangınla ilgili terör iddiaları titizlikle ele alınıp sorumlular en kısa sürede bulunacaktır." ifadelerini kullandı.
Şentop, bu elim faciada zarar gören Hataylılara ve Türk milletine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Hatay'da gerçekleşen yangın hepimizi derinden üzmüştür.Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) October 10, 2020
Kontrol altına alınan yangınla ilgili terör iddiaları titizlikle ele alınıp sorumlular en kısa sürede bulunacaktır.
Bu elim faciada zarar gören Hataylı kardeşlerimize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
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