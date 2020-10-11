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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi
|11 Ekim 2020 11:37
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi.
İlçe kırsalındaki Yukarı Cinpolat Mahallesi'ndeki bir tarladan geçen elektrik teline temas eden Ahmet Doğan (18) akıma kapıldı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Doğan'ı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Hastanedeki müdahalelere rağmen Doğan, kurtarılamadı.
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