Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

7 DİPLOMALI VALİ, 8'İNCİ MEZUNİYETİNE HAZIRLANIYOR Çorum Valisi Mustafa Çiftçi: Şu anda mesleğimin 24'üncü yılında çalışıyorum. Aradan geçen süre zarfında bir yandan mesleğimi icra ettim, bir yandan da kendimi geliştirmeye, okumaya, öğrenmeye devam ettim"- "Benim için artık eğitim öğretim bir hayat tarzı haline geldi