Sınav öncesi kimliğini otobüste unutan kişinin imdadına polis yetişti
Adana'da, özel güvenlik sınavı öncesinde kimliğini otobüste unutan kişinin imdadına polis yetişti.
|11 Ekim 2020 12:25
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Adana'da, özel güvenlik sınavı öncesinde kimliğini otobüste unutan kişinin imdadına polis yetişti.
İsmail Kulak Anadolu Lisesi'nde özel güvenlik sınavına girecek olan Ahmet İpek, kimlik kartını bindiği otobüste unuttuğunu fark etti.
İpek, Süleyman Demirel Bulvarı'nda radar uygulaması yapan ekipten yardım istedi.
Motosikletli şahin ekibiyle belediye otobüsüne giden İpek, kimliğini almasının ardından ekiplerce sınava yetiştirildi.
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