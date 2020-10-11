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Eski milletvekili silahlı saldırı sonucu yaralandı
Eski Mardin milletvekili Süleyman Bölünmez, Şırnak'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu kolundan yaralandı.
|11 Ekim 2020 12:55
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Alınan bilgiye göre, Mardin 22. Dönem Milletvekili, Şırnak Kömür Ocakları işletmecisi Bölünmez, ocak sahasındaki incelemesi sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Kolundan yaralanan Bölünmez, 112 Acil Servis ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölünmez'in hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Jandarma, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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