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Söke'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'ın Söke ilçesindeki trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
|11 Ekim 2020 13:00
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Didim istikametinden Söke yönüne giden A.G. (21) idaresindeki 09 BM 021 plakalı otomobil, Yuvaca Mahallesi mevkisinde H.D'nin (56) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü H.D. kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan otomobil sürücüsü A.G, ambulansla Söke Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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