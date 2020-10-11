Emniyet, ilişiği kesilmemiş olan tüm personelin ilişiğini gıyaplarında kesti
|11 Ekim 2020 13:16
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Emniyet Genel Müdürlüğü 10 Ekim 2020 tarihi itibariyle tüm birimlere yeni yazı gönderdi.
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş imzalı yazıda 2020 yılı ve daha önceki yıllarda yapılan atamalarda tayini çıkan ama ilişiği kesilen personelin, gıyaplarında ilişiklerinin kesildiği belirtildi.
Yazıda "PBS.Net üzerinde yapılan kontrollerde, gerek 2020 yılı atama döneminde, gerekse önceki yıllarda Başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve polis memuru rütbelerinde ataması yapılan personelin hala ilişiklerinin kesilmediği görülmüştür. Yapılan atama planlarını sekteye uğratmamak ve illerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Müdürlüğünüz emrinde görevli ekli listede isimleri belirtilen personelin 10/10/2020 tarihi itibariyle gıyaplarında ilişikleri kesilmiştir. Konunun ilgili personele tebliğ edilerek gerekli işlemlerin başlatılması ve adı geçenlerin yeni görev yerlerinde başlamaları hususunda, gereğini rica ederim" denildi.
İlişik kesmeye dair görüşlerinizi forumda paylaşabilirsiniz.
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