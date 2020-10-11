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Elazığ'da üzerine ağaç devrilen kadın öldü
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde üzerine ağaç devrilen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
|11 Ekim 2020 13:15
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