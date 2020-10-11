Hakkari'de 4 sığınak ile çok sayıda mühimmat imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 4 sığınak ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin imha edildiğini bildirdi.
|11 Ekim 2020 13:27
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MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
Paylaşımda, "Kahraman komandolarımızın Hakkari/Çukurca'da icra ettikleri arama-tarama faaliyetlerinde, 2 el yapımı patlayıcı (EYP), 3 mayın, 4 sığınak ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi tespit edilerek METİ timimizce imha edildi." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca paylaşımda imha edilen sığınak, mühimmat ve yaşam malzemelerinin fotoğraflarına yer verildi.
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