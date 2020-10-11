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Karaman'da ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Karaman'ın Ermenek ilçesinde ağaçtan düşen yaşlı adam öldü
|11 Ekim 2020 13:40
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Karaman'ın Ermenek ilçesinde ağaçtan düşen yaşlı adam öldü.
Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Güneyyurt beldesinde kendine ait elma bahçesine çalışmaya giden Mustafa Sağlam (79), eve dönmeyince yakınları bahçeye aramaya gitti.
Sağlam'ın bahçede yerde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan Sağlam, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Sağlam'ın hastaneye kaldırılmadan önce yakınlarına, ağaçtan düştüğünü söylediği öğrenildi.
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