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Rize'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü
Rize'de, direksiyon başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu kaza yapan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.
|11 Ekim 2020 14:00
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Rize'de, direksiyon başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu kaza yapan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Güzelköy köyü yolunda 53 AS 455 plakalı kamyonetiyle seyir halindeki Salih Haşlamacı (54), kalp krizi geçirdi.
Haşlamacı'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç kontrolden çıkarak yolun alt kesimine yuvarlandı.
Haşlamacı, kazayı gören vatandaşlarca araçtan çıkarılarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Haşlamacı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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