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Karadeniz'de oluşan akıntı balık fiyatlarını artırdı

Palamudun tanesi 17,5 liraya kadar yükseldi
 11 Ekim 2020 14:09
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Karadeniz'de oluşan akıntı balık fiyatlarını artırdı

Karadeniz'de son günlerde yaşanan rip akıntısı, balık avı ve fiyatlarına olumsuz yansıdı.

Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından sezonu bol palamut avıyla açan balıkçılar, yaklaşık 40 günü geride bıraktı.

Palamutla yüzü gülen balıkçılar, son günlerde ise Karadeniz'de yaşanan rip akıntısından olumsuz etkilendi. Balıkçıların istedikleri düzeyde av yapamaması, tezgahlardaki balık fiyatlarının da artmasına neden oldu.

Tezgahlara gelen palamudun tanesi 15-17,5 lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunulurken mezgit kilogramı 25, istavrit ise 20 liradan alıcı buluyor.

Perşembe ilçesinde balık halinde satış yapan Şeref Acartürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun iyi başladığını ancak son günlerde istenilen avcılığın olmadığını söyledi.

Denizde rip akıntısı nedeniyle ağların yeteri kadar dolmadığını ifade eden Acartürk, bundan dolayı balık fiyatlarının arttığını belirtti.

Acartürk, en çok artışın palamutta yaşandığına dikkati çekerek sezona 7-8 liradan başlayan palamudun tanesinin bugünlerde 17,5 liraya kadar çıktığını kaydetti.

Ekim ayından oldukça umutlu olduklarını dile getiren Acartürk, rip akıntısının birkaç güne kadar sona ermesiyle avcılığın yeniden artış göstermesini beklediklerini söyledi.

Acartürk, fiyatların artmasına rağmen vatandaşların balığa ilgisinin devam ettiğini, özellikle palamuda yoğun talep olduğunu sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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