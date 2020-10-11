Karadeniz'de oluşan akıntı balık fiyatlarını artırdı
|11 Ekim 2020 14:09
|+Aa- Yazdır
Karadeniz'de son günlerde yaşanan rip akıntısı, balık avı ve fiyatlarına olumsuz yansıdı.
Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından sezonu bol palamut avıyla açan balıkçılar, yaklaşık 40 günü geride bıraktı.
Palamutla yüzü gülen balıkçılar, son günlerde ise Karadeniz'de yaşanan rip akıntısından olumsuz etkilendi. Balıkçıların istedikleri düzeyde av yapamaması, tezgahlardaki balık fiyatlarının da artmasına neden oldu.
Tezgahlara gelen palamudun tanesi 15-17,5 lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunulurken mezgit kilogramı 25, istavrit ise 20 liradan alıcı buluyor.
Perşembe ilçesinde balık halinde satış yapan Şeref Acartürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun iyi başladığını ancak son günlerde istenilen avcılığın olmadığını söyledi.
Denizde rip akıntısı nedeniyle ağların yeteri kadar dolmadığını ifade eden Acartürk, bundan dolayı balık fiyatlarının arttığını belirtti.
Acartürk, en çok artışın palamutta yaşandığına dikkati çekerek sezona 7-8 liradan başlayan palamudun tanesinin bugünlerde 17,5 liraya kadar çıktığını kaydetti.
Ekim ayından oldukça umutlu olduklarını dile getiren Acartürk, rip akıntısının birkaç güne kadar sona ermesiyle avcılığın yeniden artış göstermesini beklediklerini söyledi.
Acartürk, fiyatların artmasına rağmen vatandaşların balığa ilgisinin devam ettiğini, özellikle palamuda yoğun talep olduğunu sözlerine ekledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ulaştırma Bakanı: Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz
11 Ekim 2020 12:10
|İngiliz e-bankayı 'Türkler' yazıyor!
11 Ekim 2020 09:05
|SPK, sosyal medyadan yapılan manipülatif işlemlere el koydu
11 Ekim 2020 08:55
|Etil alkol satan bazı aktarlar 6-7 ayda villa sahibi oluyor
11 Ekim 2020 08:10
|ABD'den Türkiye dahil 18 ülkeye ek vergi kararı
10 Ekim 2020 23:38
|Herkes işçi çıkartırken onlar istihdam sağladı
10 Ekim 2020 22:59
|Yatırımcısına en çok kazandıran gümüş oldu
10 Ekim 2020 20:54
|Tofaş, dünyaya mühendislik ihraç ediyor
10 Ekim 2020 15:25
|Ödenekte 'aslan payı' Hazine ve Maliye Bakanlığının
09 Ekim 2020 11:02
|Dolara karşı yeni hamle... MB, swap işlemlerinde TL faizini yüksletti
09 Ekim 2020 10:19