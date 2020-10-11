1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan, Hatay'daki yangına ilişkin açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Tarım ve Orman Bakanlığı'mız, AFAD'ımız, sahada her türlü çalışmayı fiilen yapıyorlar. Bakanlığımızın hasar tespit ekipleri de sahadalar. Oluşan hasarları, deprem hasarının dışında yangından dolayı betonarmede, taşıyıcı sistemde herhangi bir zarar olup olmadığının tespitini yapıyorlar
 11 Ekim 2020 14:51
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hatay'da meydana gelen yangınla ilgili, "Tarım ve Orman Bakanlığı'mız, AFAD'ımız, sahada her türlü çalışmayı fiilen yapıyorlar. Bakanlığımızın hasar tespit ekipleri de sahadalar. Oluşan hasarları, deprem hasarının dışında yangından dolayı betonarmede, taşıyıcı sistemde herhangi bir zarar olup olmadığının tespitini yapıyorlar." dedi.

Bakan Kurum, Konyaspor tesislerini ziyaretinin ardından, çevre düzenlemesi ve bisiklet yolunu incelemek üzere Fırat Caddesi'ne geldi.

Kurum, buradaki MTA tramvay durağında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Hatay'daki yangınla ilgili bir soru üzerine Kurum, bölgede yaşayanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Kurum, "Tarım ve Orman Bakanlığı'mız, AFAD'ımız sahada her türlü çalışmayı fiilen yapıyorlar. Bakanlığımızın hasar tespit ekipleri de sahadalar. Oluşan hasarları deprem hasarının dışında, yangından dolayı betonarmede, taşıyıcı sistemde herhangi bir zarar olup olmadığının tespitini yapıyorlar. Tespit neticesinde de inşallah her depremde, her selde olduğu gibi Hatay'ımızdaki yangında da devletimiz olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gereken her türlü yardımı Hatay'ımıza yapacağımızı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

- "Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin yanındayız"

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Kurum, saldırıda hayatını kaybedenlerin olduğunu anımsattı.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalci girişimini kınadıklarını ifade eden Kurum, "Can Azerbaycan'ımızın, kardeş Azerbaycan'ımızın bu noktada haklı mücadelesinin yanındayız. Masum çocukları, bebekleri, kadınları ateşkes ilan edilmesine rağmen bombalayan Ermenistan'ın bu zulmüne karşı, tüm Türkiye olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

- "2023 yılına kadar 3 bin kilometre bisiklet yolu ve yeşil yürüyüş yolu yapma hedefimiz var"

Bisiklet yollarıyla ilgili da açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede yatay şehirleşme ve bu şehirleşmeler arasında ekolojik koridorların önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin kuzeyiyle güneyini, doğusuyla batısını birbirine bağlayan bu ekolojik koridorların bir parçasının da millet bahçeleri olduğunu belirten Kurum, "Şu an 81 ilde devam eden projelerimiz var. Bu projelerimiz içinde bisiklet yollarımız var. Bisiklet yollarıyla alakalı da 2023 yılına kadar 3 bin kilometre bisiklet yolu ve yeşil yürüyüş yolu yapma hedefimiz var. Bu ekolojik koridorlarının da bir parçası olacak, yeşil yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla ekolojik koridorlarımızı, millet bahçelerimizi birbirine bağlayacak bu proje bizim için hayati önem taşıyor." şeklinde konuştu.

Bu çalışmaların 1600 kilometre kıyı güzergahında, 1550 kilometre de tarihi, kültürel, doğal alanların birbirine bağlanmasında yürütüldüğünü anlatan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Edirne'den giren bir vatandaşımızın Hakkari'ye kadar hem bu doğal alanlarımızı hem kültürel alanlarımızı hem de şehirlerimizin en önemli lokasyonlarını birbirine entegre edecek, bağlayacak bisiklet yolları projemizi inşallah yapıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizle Türkiye'ye örnek olacak bir bisiklet yolu master planı hazırladık. Bu plan çerçevesinde Konya'mız şu an dünyada en fazla bisiklet yolu olan 2. şehrimiz. 550 kilometre bisiklet yoluna sahip. İnşallah 2030 yılına kadar bisiklet yollarını 750 kilometreye çıkaracak çalışmaları Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle yapıyoruz."

Kurum, Türkiye'de ilk örnek olan bisiklet yolu köprüsünün de Konya'da olduğunu ifade etti.

Bisiklet tramvaylarında da vatandaşların güvenle seyahat edebildiğini anlatan Kurum, "Amacımız, hedefimiz bisiklete binmeyi arttırmak. Bu noktadaki altyapıyı da yerel yönetimlerimiz olarak bakanlığımızın vereceği her türlü destekle arttıracağımızı ifade ediyorum." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Belediye kaçak çıkılan katları İHA'yla tespit etti
11 Ekim 2020 15:18		 'TRT'nin kulesi kaldı, o da kısa zamanda kaldırılacak'
11 Ekim 2020 14:13
Emniyet, ilişiği kesilmemiş olan tüm personelin ilişiğini gıyaplarında kesti
11 Ekim 2020 13:16		 Şişli Belediyesinden 'haciz' açıklaması
11 Ekim 2020 12:26
İBB'nin yol kenarlarına, 'dikey bahçe yerine grafiti' çalışması tartışma yarattı
11 Ekim 2020 09:19		 Bakan Koca: Seyrantepe'deki hastane büyük oranda hazır
10 Ekim 2020 19:49
Sivas'ta 5 bin öğrenciye internet paketi yüklü tablet desteği
10 Ekim 2020 17:39		 Halk Ekmek mobil fırını, Ankara sokaklarına çıktı
10 Ekim 2020 17:08
Emniyet, 20 yıl sonra görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı
10 Ekim 2020 17:03		 Sağlık Bakanlığı rehberi güncelledi. Sınıfta vaka çıkarsa ne yapılacak?
10 Ekim 2020 16:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:10 - Koronavirüsün insan hücresine girdiği anın görüntüsü17:09 - Balkondan düşen 1 yaşındaki Hazal, yaşamını yitirdi17:03 - 44 saatlik yangınla mücadele sonunda toprakta uyudular17:01 - Liselerde kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 85'e ulaştı16:56 - Veteriner devlet desteğiyle hayvancılık tesisini kurdu16:51 - Meslek lisesi öğretmenleri yerli sabit ısı ölçer cihazı üretti
16:48 - 'Bir nefes için gözlerimizin içine çaresizce bakan hastalar var'16:47 - 'Diyarbakır'ın kalbi'nde 1800 yıllık kalorifer sistemi bulundu16:46 - Türkiye'nin uzay çalışmaları son sürat devam ediyor16:40 - Başkent'te korkutan yangın: 5 dükkan kül oldu16:23 - İstanbul'da yarın toplu ulaşım 8 saat ücretsiz16:19 - Trafikte silah teşhir eden şüpheli yakalandı
16:17 - İlham Aliyev: Azerbaycan, tüm bunlara gereken yanıtı verecek16:07 - Sulama göletine giren 12 yaşındaki çoban boğuldu16:00 - Bolu Dağı Tüneli'ndeki çalışma 14 Ekim'e ertelendi15:49 - Kars Valisi: Belediye meclisi görevine devam ediyor15:48 - Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 34 yaralı
15:46 - Yöneticiliği bıraktı, otostopla dünya turuna çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet, ilişiği kesilmemiş olan tüm personelin ilişiğini gıyaplarında kesti
Davetiyede 'maske' uyarısı yapan damat, koronadan öldü
42 yaşındaki öğretim üyesi koronadan hayatını kaybetti
Türkiye ABD'den, eşini öldüren tutuklu binbaşıyı istedi
Cumhurbaşkanı onayıyla görevden alınan bürokrat nerede dava açabilir?
Tarım Kredi Kooperatifinde zimmet soruşturması: 11 gözaltı
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama yarın başlıyor
Etil alkol satan bazı aktarlar 6-7 ayda villa sahibi oluyor
Kavala, o telefonu yok etti
SPK, sosyal medyadan yapılan manipülatif işlemlere el koydu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sadettin teksoy 1
kırıkkale'de sahte içkiden 7 kişinin ölmesi 1
katil 2
Dimyat 1
üstelemek 1
iskandil 1
eşeği bağlasan bitirir 2
Takrir 1
gaf 2
Kuduban 1
SON İLANLAR
Tokat Üzümören Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmek Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 4 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 4 İşçi Alacak
Erzurum İspir Belediyesi 7 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyes Geçici 4 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Nysa Kazı Başkanlığı Geçici 35 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam