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Soylu, darbedilen mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (Sakarya'da) O söylenen sözlerden dolayı hem üzüntümü ifade ediyorum hem de o insanlar adına özür diliyorum. Bunlar doğru davranışlar değil, kabul etmeyiz"
 11 Ekim 2020 14:54
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde darbedilen işçileri Mardin'deki köylerinde ziyaret etti.

Mazıdağı ilçesi Yücebağ köyünde muhtar Mehmet Demir, işçilerden sorumlu Kasım Demir, işçi ve köylülerle bir araya gelen Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

Bunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan Soylu, "Hep sizin yanınızdayız. Hayatımın büyük bir bölümü uzun zamandır buralarda geçti, huzurun temini, buraların kalkınması ve gelişmesi, daha iyi bir noktaya gelmesi, çocuklarımızın okuması için. Huzur içerisinde yüzyıllardır süren beraberliğimizi devam ettirirsek bize top değse bir şey olmaz." diye konuştu.

Sakarya'da yaşanan olaya değinen Soylu, şunları kaydetti:

"O söylenen sözlerden dolayı hem üzüntümü ifade ediyorum hem de o insanlar adına özür diliyorum. Bunlar doğru davranışlar değil, kabul etmeyiz. Onun için hep beraberiz. Cumhurbaşkanımızın her birinize selamları ve muhabbetleri var. Bu sabah konuştuk, buraya geleceğimizi söyledik. Bana da talimatları var. 'Gönülleri kırılmışsa gönüllerini al.' dedi.''

- "Devletimizin arkamızda olduğunu gördük"

Kasım Demir ise devletin her kademesinin kendileriyle yakından ilgilendiğini belirterek, ''Devletimizin arkamızda olduğunu gördük, hissettik. Temennimiz böyle bir olayın bir daha yaşanmaması.'' ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'ya, Vali Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Mazıdağı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ile AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç da eşlik etti.

Anadolu Ajansı
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