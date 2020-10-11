Bakan Selçuk'tan öğretmenlere fidan dikme çağrısı
|11 Ekim 2020 15:12
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın ilk ders zilini çalacak köy okullarındaki öğretmenler başta olmak üzere tüm öğretmenleri, öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet etti.
Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Güzel ülkemizde, yanan ormanların hüznünü bir kez daha yaşıyoruz. Yarın ilk ders zilini çalacak köy okullarımızdaki öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi, öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet ediyorum."
Güzel ülkemizde, yanan ormanların hüznünü bir kez daha yaşıyoruz.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 11, 2020
Yarın ilk ders zilini çalacak köy okullarımızdaki öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi, öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet ediyorum.
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