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Görev şehidi makinistler, gözyaşlarıyla toprağa verildi

ANKARA'nın Kalecik ilçesinde iki yük treninin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaşamını yitiren makinistler Hanifi Adem Yüksek (41) ve Ömer Baltat (40), Kayseri'de son yolculuklarına uğurlandı.
 11 Ekim 2020 15:22
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Görev şehidi makinistler, gözyaşlarıyla toprağa verildi

ANKARA'nın Kalecik ilçesinde iki yük treninin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaşamını yitiren makinistler Hanifi Adem Yüksek (41) ve Ömer Baltat (40), Kayseri'de son yolculuklarına uğurlandı.

Ankara'da dün 06.30 sıralarında boş iki yük treni Kalecik tren istasyonu yakınında kafa kafaya çarpıştı. Kazada makinistler Hanifi Adem Yüksek ve Ömer Baltat hayatını kaybetti. Kazada diğer yük treninin yaralı makinistleri Mehmet Karaağaç ve Murat Özyılmaz ise yaralandı. Hayatını kaybeden makinistlerden 3 çocuk babası Ömer Baltat'ın cenazesi Orgeneral Hulusi Akar Camii'inde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Diğer makinist Hanifi Adem Yüksek'in cenazesi de, kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı mezarlığında toprağa verildi.

Ankara'da hayatını kaybeden makinistlerin kimlikleri belli oldu
DHA
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