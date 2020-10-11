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Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 34 yaralı
Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.
|11 Ekim 2020 15:48
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Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.
Köserlerli Mahallesi Devrent mevkisinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 81 EG 437 plakalı midibüs devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 1 işçi hayatını kaybetti, 34 işçi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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