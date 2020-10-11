Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 34 yaralı

EMNİYET, İLİŞİĞİ KESİLMEMİŞ OLAN TÜM PERSONELİN İLİŞİĞİNİ GIYAPLARINDA KESTİ Emniyet, 2020 yılı ve daha önceki yıllarda tayini çıkmış olup bir şekilde ilişiği kesilmeyerek yeni görev yerine gitmeyen personelin ilişiğini gıyaplarında kesti