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Trafikte silah teşhir eden şüpheli yakalandı
Pendik'te trafikte tartıştığı kişiye silah teşhirinde bulunan şüpheli yakalandı.
|11 Ekim 2020 16:19
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Pendik'te trafikte tartıştığı kişiye silah teşhirinde bulunan şüpheli yakalandı.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, seyir halindeyken aracına sürten sürücüye silah teşhirinde bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Trafikteki diğer sürücülerin cep telefonuyla çektiği görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Polis, 34 MST 92 plakalı araç sürücüsü Mustafa Y'yi gözaltına aldı.
Şüpheli, hakkında adli işlem yapılmak üzere taşıma ruhsatlı tabancasıyla birlikte Pendik Asayiş Büro Amirliğine teslim edildi.
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