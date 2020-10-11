İstanbul'da yarın toplu ulaşım 8 saat ücretsiz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yarın ilkokullar, 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime başlaması nedeniyle toplu ulaşımın 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacağını duyurdu.
|11 Ekim 2020 16:23
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İstanbul'da toplu ulaşım araçları yarın sabahtan öğleden sonraya kadar ücretsiz olacak. Açıklamayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yaptı.
12 Ekim Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında toplu taşıma ücretsiz olacak.
Yolcular, İstanbulkart'larını okutarak ücretsiz geçiş sağlayabilecek.
Koronavirüs nedeniyle okullar kademeli olarak açılıyor. Yarın ilkokullar, 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.
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