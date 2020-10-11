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Meslek lisesi öğretmenleri yerli sabit ısı ölçer cihazı üretti

Eskişehir'deki bir meslek lisesinde görevli iki öğretmen, yazılımından kutu tasarımına yerli olan sabit ısı ölçer cihazı imal etti.
 11 Ekim 2020 16:51
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Meslek lisesi öğretmenleri yerli sabit ısı ölçer cihazı üretti

Eskişehir'deki Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi Bölümü öğretmenleri Yunus Büyükkabanşı ve Sedat Karaman, yerli sabit ısı ölçer cihazı üretti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bazı kamu binaları, özel sektöre ait iş yerleri ve alışveriş merkezlerinde el yardımıyla kullanılan ısı ölçerlerle ateş ölçümü yapıldığı sırada sosyal mesafe kuralının ihlal edildiğini fark eden Büyükkabanşı ve Karaman, bunun çözümü için kolları sıvadı.

Ateş ölçümünün sabit ısı ölçerlerle yapılabileceği fikrinden yola çıkan iki öğretmen, elektronik kartından yazılımına ve kutu tasarımına kadar tamamen yerli cihaz imal etti.

Büyükkabanşı ve Karaman, yurt dışından ithal edilen benzerlerinin 5'te biri fiyatına ürettikleri yerli sabit ısı ölçer cihazına farklı özellikler de kazandırmak için çalışıyor.

Endüstriyel Otomasyon Bölümü Alan Şefi Yunus Büyükkabanşı, AA muhabirine, pandemi sürecinde kamu binalarında, bazı iş yerlerinde ve alışveriş merkezlerinde el ısı ölçerleriyle ateş ölçümü yapıldığını, bu sırada sosyal mesafe kuralını ihlal eden durumların yaşandığını söyledi.

Kendilerinde ateş ölçümünü kurumların girişine monte edilebilen ısı ölçerlerle yapılabileceği fikrinin oluştuğunu aktaran Büyükkabanşı, şöyle konuştu:

"Tasarımından yazılımına kadar tamamen yerli olan cihazımız, alın, avuç içi ya da el bileğinden ölçüm yapıyor. Cihazımız 35,5 ila 37,5 arasındaki vücut ısısında üzerindeki normal ledini yakıp sinyal veriyor. Ancak 37,5 üstündeki vücut sıcaklığında kırmızı uyarı ledini yakıp, yüksek seste sinyalle uyarıda bulunuyor. Düşük ve yüksek ateş durumlarında farklı seslerle uyarıda bulunuyor. Elektronik kart, yazılım ve kutu tasarımı tamamen okulumuzda tarafımızca yapıldı. Bu yüzden cihaza istediğimiz opsiyonu eklememiz mümkün. Bir Android uygulamasıyla bile kontrolünü sağlayabiliriz. Bir server sayesinde ateş ölçümü yapıldığı sırada yüksek vücut ısısı bulunan kişinin izole edilmesi için en yakın sağlık kuruluşuna sinyal verebilmesi bile sağlanabilir."

Büyükkabanşı, piyasadaki sabit ısı ölçer cihazlarının yurt dışından ithal edildiğine değinerek, "Yurt dışından getirilen sabit ısı ölçerlerin fiyatları 4 bin ila 8 bin lira arasında değişiyor. Okulumuzda yerli imkanlarla yaptığımız sabit ısı ölçer cihazını bu fiyatların çok aşağısında ürettik. Cihazımızın seri üretimine geçmeyi ve ülke genelinde yaygınlaşmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

"Muadillerinin teknik desteği yok"

Cihazın üretiminde yer alan öğretmenlerden Sedat Karaman da yerli sabit ısı ölçer cihazını muadillerinin satış fiyatının 5'te birine ürettiklerini vurguladı.

Seri üretimde fiyatının düşebileceğini ön gördüklerini anlatan Karaman, şunları bildirdi:

"Muadillerinin teknik desteği yok. Biz ise cihazımızın her türlü teknik desteğini vereceğiz. Eskişehir'deki bazı okullar ürettiğimiz cihazı kullanmak üzere sipariş verdi. Çalışmamızda bize destek veren Eskişehir Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile okul yönetimine teşekkür ediyorum."
Anadolu Ajansı
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