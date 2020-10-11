Balkondan düşen 1 yaşındaki Hazal, yaşamını yitirdi
|11 Ekim 2020 17:09
|+Aa- Yazdır
Eskişehir'de, 4'üncü kattaki evlerinin kırık olan balkon camından düşen 1 yaşındaki Hazal A., hayatını kaybetti.
Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, anne Mihrican A. ekmek yapmak için apartmanın bahçesine indi. Bu sırada evde bıraktığı Hazal ve 6 yaşındaki ağabeyi balkona çıktı. Hazal 4'üncü kattan kırık olan balkon camından beton zemine düştü. Yakınları tarafından otomobille Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürülen Hazal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
'KOŞTUM AMA YETİŞEMEDİM'
Olayın görgü tanığı Cafer Dal, çocuğun balkondan düşeceğini anladığı için koştuğunu ancak yetişemediğini belirterek, "Çocuğun balkonda olduğunu gördüm. Bağırmak isterken çocuk aşağıya düştü. Koştum ama yetişemedim. Geldiğimde yüzükoyun yerde yatıyordu. Kendi araçlarıyla hemen hastaneye götürdüler" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Polisler, hırsızları kovalarken sahte içki imalathanesi buldu
11 Ekim 2020 17:56
|Başkent'te korkutan yangın: 5 dükkan kül oldu
11 Ekim 2020 16:40
|Trafikte silah teşhir eden şüpheli yakalandı
11 Ekim 2020 16:19
|Sulama göletine giren 12 yaşındaki çoban boğuldu
11 Ekim 2020 16:07
|Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 34 yaralı
11 Ekim 2020 15:48
|Lise öğrencisi, intihar etmeden önce helallik istemiş
11 Ekim 2020 15:45
|Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
11 Ekim 2020 14:32
|Rize'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü
11 Ekim 2020 14:00
|Karaman'da ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
11 Ekim 2020 13:40
|Elazığ'da üzerine ağaç devrilen kadın öldü
11 Ekim 2020 13:15