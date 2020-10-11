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Balkondan düşen 1 yaşındaki Hazal, yaşamını yitirdi

Eskişehir'de, 4'üncü kattaki evlerinin kırık olan balkon camından düşen 1 yaşındaki Hazal A., hayatını kaybetti.
 11 Ekim 2020 17:09
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Balkondan düşen 1 yaşındaki Hazal, yaşamını yitirdi

Eskişehir'de, 4'üncü kattaki evlerinin kırık olan balkon camından düşen 1 yaşındaki Hazal A., hayatını kaybetti.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, anne Mihrican A. ekmek yapmak için apartmanın bahçesine indi. Bu sırada evde bıraktığı Hazal ve 6 yaşındaki ağabeyi balkona çıktı. Hazal 4'üncü kattan kırık olan balkon camından beton zemine düştü. Yakınları tarafından otomobille Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürülen Hazal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

'KOŞTUM AMA YETİŞEMEDİM'

Olayın görgü tanığı Cafer Dal, çocuğun balkondan düşeceğini anladığı için koştuğunu ancak yetişemediğini belirterek, "Çocuğun balkonda olduğunu gördüm. Bağırmak isterken çocuk aşağıya düştü. Koştum ama yetişemedim. Geldiğimde yüzükoyun yerde yatıyordu. Kendi araçlarıyla hemen hastaneye götürdüler" dedi.
DHA
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