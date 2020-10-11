Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
|11 Ekim 2020 17:15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Erdoğan, Ağrı'da bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanarak kaldırıldığı Doğubayazıt Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan Dokumacı'nın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.Şehit Emre Astsubay son yolculuğuna uğurlandı Ağrı'da 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Ağrıda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacının ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.https://t.co/CrBGqktQpM pic.twitter.com/Ri2EWdPMOCT.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 11, 2020
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