Kahraman komandolardan terör örgütü PKK'ya ağır darbe
|11 Ekim 2020 17:22
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Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonunda terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığından söz konusu operasyona ilişkin yapılan açıklamaya göre, yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda, 32 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet tabanca, 109 adet el bombası, 2 adet EYP, 24 adet Doçka mühimmatı, 80 adet havan mühimmatı, 400 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 29 adet Zagros mühimmatı, 3 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek namlusu, 250 kg TNT ile birlikte çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
Kahraman Komandolarımız Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait; 32 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet RPG-7 roketatar, 109 adet el bombası, 2 adet EYP ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi.https://t.co/B9WbA3Zn1Y#MSB #TSK pic.twitter.com/RqVtNB0CBcT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 11, 2020
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