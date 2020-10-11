1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polisler, hırsızları kovalarken sahte içki imalathanesi buldu

İzmir'in Konak ilçesinde, hırsızlık ihbarı için gittikleri adreste 2 şüpheliyi kovalamaca sonucu yakalayan polisler, sahte içki imalatı yapıldığı belirlenen bir depoyu ortaya çıkardı. Depodaki aramada 2 bin 500 şişelenmiş sahte içki ile 3,5 ton içki yapımında kullanılan sıvı madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Buca ilçesindeki bir büfeye ihbar üzerine düzenlenen operasyonda 1 ton sahte içki ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
 11 Ekim 2020 17:56
+Aa- Yazdır
Polisler, hırsızları kovalarken sahte içki imalathanesi buldu

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Basmane Polis Merkezi Amirliği ekipleri, ihbar üzerine, dün gece Etiler Mahallesi'ndeki bir adrese baskın yaptı. Polisi gören şüpheliler Recep A. ile Abdullah E. kaçmaya başladı. Polis ile şüpheliler arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın ardından polis, 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına alındı.

POLİSİN DİKKATİYLE ORTAYA ÇIKTI

Bu sırada yakındaki kapısı açık bir depodaki içki şişelerini gören polis ekipleri şüphelendi. Şüphe üzerine depoda yapılan aramada, piyasaya sürülmeye hazır halde toplam 2 bin 500 şişe sahte rakı ve votka ile bidonlar içeresinde toplam 3,5 ton içki yapımında kullanılan sıvı maddeler ele geçirdi. Sahte içkilerin ele geçirildiği deponun sorumlusu Süleyman Ö. gözaltına alındı.

BÜFEDE, 1 TON SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri de aynı gün, Buca'da bulunan bir büfede sahte içki satıldığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 1 ton sahte içki ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, üç olayla ilgili de soruşturma başlattı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Balkondan düşen 1 yaşındaki Hazal, yaşamını yitirdi
11 Ekim 2020 17:09		 Başkent'te korkutan yangın: 5 dükkan kül oldu
11 Ekim 2020 16:40
Trafikte silah teşhir eden şüpheli yakalandı
11 Ekim 2020 16:19		 Sulama göletine giren 12 yaşındaki çoban boğuldu
11 Ekim 2020 16:07
Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 34 yaralı
11 Ekim 2020 15:48		 Lise öğrencisi, intihar etmeden önce helallik istemiş
11 Ekim 2020 15:45
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
11 Ekim 2020 14:32		 Rize'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü
11 Ekim 2020 14:00
Karaman'da ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
11 Ekim 2020 13:40		 Elazığ'da üzerine ağaç devrilen kadın öldü
11 Ekim 2020 13:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:16 - İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş 'yangın' açıklaması19:12 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri19:00 - Günün verileri açıklandı: 1.502 yeni hasta tespit edildi18:18 - 'Bir kadeh sahte içki bile zehirleyerek öldürebilir'18:09 - Meral Akşener: Ben böyle gıcık seçmeni çok severim18:07 - Yediemin otoparklarında bulunan araçlar çürüyor
18:04 - Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi17:59 - Yunanistan Bakan'ın garip iddiasına Türkiye'den yanıt17:56 - Polisler, hırsızları kovalarken sahte içki imalathanesi buldu17:22 - Kahraman komandolardan terör örgütü PKK'ya ağır darbe17:19 - Koronavirüsü yenen başhekim, görevine döndü17:18 - Fabrika gibi okul; 7 ayda 1 milyon 500 bin maske ürettiler
17:15 - Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı17:10 - Koronavirüsün insan hücresine girdiği anın görüntüsü17:09 - Balkondan düşen 1 yaşındaki Hazal, yaşamını yitirdi17:03 - 44 saatlik yangınla mücadele sonunda toprakta uyudular17:01 - Liselerde kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 85'e ulaştı
16:56 - Veteriner devlet desteğiyle hayvancılık tesisini kurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet, ilişiği kesilmemiş olan tüm personelin ilişiğini gıyaplarında kesti
Davetiyede 'maske' uyarısı yapan damat, koronadan öldü
42 yaşındaki öğretim üyesi koronadan hayatını kaybetti
Türkiye ABD'den, eşini öldüren tutuklu binbaşıyı istedi
Tarım Kredi Kooperatifinde zimmet soruşturması: 11 gözaltı
Cumhurbaşkanı onayıyla görevden alınan bürokrat nerede dava açabilir?
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama yarın başlıyor
Günün verileri açıklandı: 1.502 yeni hasta tespit edildi
Etil alkol satan bazı aktarlar 6-7 ayda villa sahibi oluyor
Kavala, o telefonu yok etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kar leoparı 1
zerde 2
Patik çorap 2
borcu borçla kapatmak 1
zağanos 1
gözüm görmesin 1
Zamanlı bazı konulara zamanından sonra yazmak 1
plaket 2
Boru müdürü 2
salgının hızını yeniden kestik 1
SON İLANLAR
Tokat Üzümören Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmek Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 4 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 4 İşçi Alacak
Erzurum İspir Belediyesi 7 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyes Geçici 4 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Nysa Kazı Başkanlığı Geçici 35 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam