1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'den Türkiye hamlesi geldi. Şirketin, otobüs ve kamyon üretimi yapan firmasının Avrupa tesislerini kapatarak Türkiye'ye taşıma kararı alması Almanya ve Avusturya'da tepkilere neden olurken, binlerce gurbetçimiz kurulacak fabrikalarda çalışmaya başlamak için geri dönüş hazırlığı yapmaya başladı.
 11 Ekim 2020 18:04
+Aa- Yazdır
Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi

Alman otomobil üreticisi Volkswagen AG'nin Türkiye ilgisi kaybolmuyor. Şirket otomobil yatırımına henüz start vermese de otobüs ve kamyon üretimi yaptığı MAN'ın Avrupa'daki tesislerini Türkiye'ye taşıma kararı aldı.

ALMANYA'DA 7000, AVUSTURYA'DA 2300 KİŞİ İŞSİZ KALABİLİR

Avusturya'nın Steyr ve Almanya'nın Münih kentlerindeki fabrikaların kapatılması kararı kentlerde eylemlere neden oldu. Şehirlerde yürüyüşler düzenleniyor, mahalli siyasetçiler de bu protestoları destekliyor. Almanya'da yaklaşık 7.000 kişi, Avusturya'da MAN fabrikasında ise 2.300 kişinin işsiz kalması bekleniyor. Gösterileri yapanlar arasında Türk gruplar da yer alıyor. Bazı Türkler ise fabrikanın taşınması ile Türkiye'ye dönüş planlıyor.

GURBETÇİLER GERİ DÖNECEK

Sabah'ın haberine göre, yaşanan durum ilginç sosyolojik vakaları da beraberinde getiriyor. Yıllar önce Almanya'ya bu fabrikalarda çalışmak için giden Türkler fabrikanın taşınma planı ile geri dönüş hazırlığı yapıyor. Şirketin insan kaynakları birimleri de bu plana destek veriyor. Yetişmiş iş gücünü kaybetmek istemeyen firma, yeni tesiste kendileri ile Türkiye'de de çalışacaklara özel imkanlar vaat ediyor.

TÜRKİYE KAMYON VE OTOBÜS ÜRETİMİNDE ÇOK BAŞARILI

TAYSAD Başkanı Alper Kanca, tartışmalarla ilgili Volkswagen AG'nin bir açıklama yapmadığını hatırlatarak, "Ama medyaya yansıyan bazı açıklamalardan anlıyoruz ki, Münih ve Steyr'deki fabrikaların kapatılması sonrasında, bu tesisler muhtemelen Polonya ve Türkiye'ye taşınacak. Ancak Polonya'nın pek şansı yok gibi. Türkiye özellikle kamyon ve otobüs üretiminde oldukça başarılı, Avrupa'nın en verimli, en rekabetçi üretim merkezlerinden biri. Mercedes, MAN ve Ford ülkemizde çok kaliteli kamyonlar, otobüsler üretiyor ve dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor. Ülkemizde bu çeşit araçların parçalarını üreten çok güçlü bir tedarik sanayi var. Bu tartışmalardan öğrendiğimiz kadarıyla MAN Ankara fabrikası bu değişiklikler sayesinde daha fazla araç üretme imkanı kazanacak" ifadelerine yer verdi.

ŞİRKET BİLANÇOSUNA 2 MİLYAR EURO'LUK KATKI

Geçtiğimiz ay Alman otomobil üreticisi Volkswagen AG'ye ait kamyon üreticisi MAN'ın, karını artırmak ve yeni teknolojileri finanse etmek için iş gücünün dörtte birini azaltmayı ve potansiyel olarak üç fabrikayı kapatmayı planladığı bildirilmişti. Volkswagen'ın kamyon ve otobüs biriminin ayrı yapıya dönüştürülmesiyle kurulan Traton Group tarafından yapılan açıklamada, kemer sıkma programı uygulayan ve kurumsal olarak yeniden yapılanma içinde olan şirkette geliştirme ve üretim faaliyetlerinin yeniden düzenleneceği belirtilmişti. Şirketin tüm alanlarında başta Almanya ve Avusturya'da olmak üzere dünya çapında 9 bin 500 çalışanın işine son verileceği ifade edilmişti. Açıklamada, üretiminin yeniden yapılandırılması kapsamında bazı fabrikaların başka bölgelere taşınacağına işaret edilerek, bu kapsamda Avusturya'nın Steyr kentindeki fabrikaların yanı sıra Almanya'daki Plauen ve Wittlich'teki fabrikaların tartışmaya açık olduğu vurgulanmıştı. Yeniden yapılanmanın, şirketin bilançosuna 2 milyar euro olumlu katkı yapması bekleniyor.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yediemin otoparklarında bulunan araçlar çürüyor
11 Ekim 2020 18:07		 Karadeniz'de oluşan akıntı balık fiyatlarını artırdı
11 Ekim 2020 14:09
Ulaştırma Bakanı: Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz
11 Ekim 2020 12:10		 İngiliz e-bankayı 'Türkler' yazıyor!
11 Ekim 2020 09:05
SPK, sosyal medyadan yapılan manipülatif işlemlere el koydu
11 Ekim 2020 08:55		 Etil alkol satan bazı aktarlar 6-7 ayda villa sahibi oluyor
11 Ekim 2020 08:10
ABD'den Türkiye dahil 18 ülkeye ek vergi kararı
10 Ekim 2020 23:38		 Herkes işçi çıkartırken onlar istihdam sağladı
10 Ekim 2020 22:59
Yatırımcısına en çok kazandıran gümüş oldu
10 Ekim 2020 20:54		 Tofaş, dünyaya mühendislik ihraç ediyor
10 Ekim 2020 15:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:16 - İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş 'yangın' açıklaması19:12 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri19:00 - Günün verileri açıklandı: 1.502 yeni hasta tespit edildi18:18 - 'Bir kadeh sahte içki bile zehirleyerek öldürebilir'18:09 - Meral Akşener: Ben böyle gıcık seçmeni çok severim18:07 - Yediemin otoparklarında bulunan araçlar çürüyor
18:04 - Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi17:59 - Yunanistan Bakan'ın garip iddiasına Türkiye'den yanıt17:56 - Polisler, hırsızları kovalarken sahte içki imalathanesi buldu17:22 - Kahraman komandolardan terör örgütü PKK'ya ağır darbe17:19 - Koronavirüsü yenen başhekim, görevine döndü17:18 - Fabrika gibi okul; 7 ayda 1 milyon 500 bin maske ürettiler
17:15 - Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı17:10 - Koronavirüsün insan hücresine girdiği anın görüntüsü17:09 - Balkondan düşen 1 yaşındaki Hazal, yaşamını yitirdi17:03 - 44 saatlik yangınla mücadele sonunda toprakta uyudular17:01 - Liselerde kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 85'e ulaştı
16:56 - Veteriner devlet desteğiyle hayvancılık tesisini kurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet, ilişiği kesilmemiş olan tüm personelin ilişiğini gıyaplarında kesti
Davetiyede 'maske' uyarısı yapan damat, koronadan öldü
42 yaşındaki öğretim üyesi koronadan hayatını kaybetti
Türkiye ABD'den, eşini öldüren tutuklu binbaşıyı istedi
Tarım Kredi Kooperatifinde zimmet soruşturması: 11 gözaltı
Cumhurbaşkanı onayıyla görevden alınan bürokrat nerede dava açabilir?
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama yarın başlıyor
Günün verileri açıklandı: 1.502 yeni hasta tespit edildi
Etil alkol satan bazı aktarlar 6-7 ayda villa sahibi oluyor
Kavala, o telefonu yok etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kar leoparı 1
zerde 2
Patik çorap 2
borcu borçla kapatmak 1
zağanos 1
gözüm görmesin 1
Zamanlı bazı konulara zamanından sonra yazmak 1
plaket 2
Boru müdürü 2
salgının hızını yeniden kestik 1
SON İLANLAR
Tokat Üzümören Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmek Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 4 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 4 İşçi Alacak
Erzurum İspir Belediyesi 7 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyes Geçici 4 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Nysa Kazı Başkanlığı Geçici 35 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam