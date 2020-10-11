Meral Akşener: Ben böyle gıcık seçmeni çok severim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yozgat'ın Yerköy ve Sorgun ilçelerinde esnafı ziyaret etti. Bu ziyaretler sırasında vatandaşlardan Mehmet Altunok'un "MHP ile birleşin" isteğine Akşener, "Sen bana telefon numaranı ver seninle ayrıca bu konuyu görüşelim. Ben böyle gıcık seçmeni çok severim" karşılığını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, ilçelerde sürdürdüğü esnaf ziyaretlerinin bugünkü durağı Yozgat oldu. İlçelerdeki iş yerlerini gezerek esnafla sohbet eden Akşener, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz'a da ziyarette bulunarak, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

VATANDAŞ İLE İLGİNÇ DİYALOG

Bu arada, Sorgun ilçesinde esnaf ziyareti sırasında vatandaşlardan Mehmet Altunok, Akşener'e, "MHP ile birleşin. PKK ile Halk Partisi iktidara gelecek, anamızı ağlatacak, birleşin, birleşin, biz onu istiyoruz. Bu şekilde hiçbir yere varamazsınız. Ne siz varısınız ne diğer partiler." dedi.

Akşener de "Seçmen birleştirir. 28 Şubat'ta Meral Akşener'e 'kafir' dendi bu ülkede, ağızını açan olmadı. Geçiyorsun karşıma 'PKK ile kahvaltı edeceksin.' diyorsun, öbür taraf da diyor ki 'Sen faili meçhulcüsün.' Bunun hangisi doğru? Öyle bir şey olur mu, öyle bir şey yok. Sen bana telefon numaranı ver seninle ayrıca bu konuyu görüşelim. Ben böyle gıcık seçmeni çok severim" karşılığını verdi.