1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meral Akşener: Ben böyle gıcık seçmeni çok severim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yozgat'ın Yerköy ve Sorgun ilçelerinde esnafı ziyaret etti. Bu ziyaretler sırasında vatandaşlardan Mehmet Altunok'un "MHP ile birleşin" isteğine Akşener, "Sen bana telefon numaranı ver seninle ayrıca bu konuyu görüşelim. Ben böyle gıcık seçmeni çok severim" karşılığını verdi.
 11 Ekim 2020 18:09
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yozgat'ın Yerköy ve Sorgun ilçelerinde esnafı ziyaret etti. Bu ziyaretler sırasında vatandaşlardan Mehmet Altunok'un "MHP ile birleşin" isteğine Akşener, "Sen bana telefon numaranı ver seninle ayrıca bu konuyu görüşelim. Ben böyle gıcık seçmeni çok severim" karşılığını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, ilçelerde sürdürdüğü esnaf ziyaretlerinin bugünkü durağı Yozgat oldu. İlçelerdeki iş yerlerini gezerek esnafla sohbet eden Akşener, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz'a da ziyarette bulunarak, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

VATANDAŞ İLE İLGİNÇ DİYALOG

Bu arada, Sorgun ilçesinde esnaf ziyareti sırasında vatandaşlardan Mehmet Altunok, Akşener'e, "MHP ile birleşin. PKK ile Halk Partisi iktidara gelecek, anamızı ağlatacak, birleşin, birleşin, biz onu istiyoruz. Bu şekilde hiçbir yere varamazsınız. Ne siz varısınız ne diğer partiler." dedi.

Akşener de "Seçmen birleştirir. 28 Şubat'ta Meral Akşener'e 'kafir' dendi bu ülkede, ağızını açan olmadı. Geçiyorsun karşıma 'PKK ile kahvaltı edeceksin.' diyorsun, öbür taraf da diyor ki 'Sen faili meçhulcüsün.' Bunun hangisi doğru? Öyle bir şey olur mu, öyle bir şey yok. Sen bana telefon numaranı ver seninle ayrıca bu konuyu görüşelim. Ben böyle gıcık seçmeni çok severim" karşılığını verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş 'yangın' açıklaması
11 Ekim 2020 19:16		 Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
11 Ekim 2020 19:12
Günün verileri açıklandı: 1.502 yeni hasta tespit edildi
11 Ekim 2020 19:00		 Yunanistan Bakan'ın garip iddiasına Türkiye'den yanıt
11 Ekim 2020 17:59
Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
11 Ekim 2020 17:15		 Kars Valisi: Belediye meclisi görevine devam ediyor
11 Ekim 2020 15:49
Bakanlık tarafından el konulan 'ata tohumları' teslim alındı
11 Ekim 2020 15:15		 Bakan Selçuk'tan öğretmenlere fidan dikme çağrısı
11 Ekim 2020 15:12
Soylu, darbedilen mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti
11 Ekim 2020 14:54		 'Terörün kökünü sonuna kadar kurutmaya kararlıyız'
11 Ekim 2020 14:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:16 - İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş 'yangın' açıklaması19:12 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri19:00 - Günün verileri açıklandı: 1.502 yeni hasta tespit edildi18:18 - 'Bir kadeh sahte içki bile zehirleyerek öldürebilir'18:09 - Meral Akşener: Ben böyle gıcık seçmeni çok severim18:07 - Yediemin otoparklarında bulunan araçlar çürüyor
18:04 - Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi17:59 - Yunanistan Bakan'ın garip iddiasına Türkiye'den yanıt17:56 - Polisler, hırsızları kovalarken sahte içki imalathanesi buldu17:22 - Kahraman komandolardan terör örgütü PKK'ya ağır darbe17:19 - Koronavirüsü yenen başhekim, görevine döndü17:18 - Fabrika gibi okul; 7 ayda 1 milyon 500 bin maske ürettiler
17:15 - Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı17:10 - Koronavirüsün insan hücresine girdiği anın görüntüsü17:09 - Balkondan düşen 1 yaşındaki Hazal, yaşamını yitirdi17:03 - 44 saatlik yangınla mücadele sonunda toprakta uyudular17:01 - Liselerde kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 85'e ulaştı
16:56 - Veteriner devlet desteğiyle hayvancılık tesisini kurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet, ilişiği kesilmemiş olan tüm personelin ilişiğini gıyaplarında kesti
Davetiyede 'maske' uyarısı yapan damat, koronadan öldü
42 yaşındaki öğretim üyesi koronadan hayatını kaybetti
Türkiye ABD'den, eşini öldüren tutuklu binbaşıyı istedi
Tarım Kredi Kooperatifinde zimmet soruşturması: 11 gözaltı
Cumhurbaşkanı onayıyla görevden alınan bürokrat nerede dava açabilir?
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama yarın başlıyor
Günün verileri açıklandı: 1.502 yeni hasta tespit edildi
Etil alkol satan bazı aktarlar 6-7 ayda villa sahibi oluyor
Kavala, o telefonu yok etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Takrir 1
karışık yemeyi sevmeyen insan 1
pepeçura 1
Cin Çıkarma Seansı ile Kadınları Taciz etmek 1
DİDİ 1
Anadolu ajansı 1
emprezaryo 1
nikol peşinyan 4
krupiye 1
zebellah 1
SON İLANLAR
Tokat Üzümören Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmek Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 4 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 4 İşçi Alacak
Erzurum İspir Belediyesi 7 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyes Geçici 4 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Nysa Kazı Başkanlığı Geçici 35 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam