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Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri

2 ilimizin bazı yerleşim yerlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
 11 Ekim 2020 19:12
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Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 8 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla Kovid-19 salgınını önlemek ve vatandaşları salgından korumak için kentteki 8 binada karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, karantinaya alınan binaların adresleri de paylaşıldı.

ADIYAMAN

Adıyaman'da son iki günde 171 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Karar doğrultusunda son iki günde farklı mahallelerdeki 171 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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