Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
|11 Ekim 2020 19:12
|+Aa- Yazdır
AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 8 binada karantina uygulaması başlatıldı.
Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla Kovid-19 salgınını önlemek ve vatandaşları salgından korumak için kentteki 8 binada karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, karantinaya alınan binaların adresleri de paylaşıldı.
ADIYAMAN
Adıyaman'da son iki günde 171 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Karar doğrultusunda son iki günde farklı mahallelerdeki 171 evde karantina uygulaması başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Günün verileri açıklandı: 1.502 yeni hasta tespit edildi
11 Ekim 2020 19:00
|Koronavirüsün insan hücresine girdiği anın görüntüsü
11 Ekim 2020 17:10
|'Bir nefes için gözlerimizin içine çaresizce bakan hastalar var'
11 Ekim 2020 16:48
|Covid-19 tedavisinde monoklonal antikor umudu
10 Ekim 2020 22:54
|Afyonkarahisar'da 18 bina karantinaya alındı
10 Ekim 2020 22:18
|Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 28 milyonu geçti
10 Ekim 2020 22:13
|Hastanedeki ilk aşı gönüllü sağlık personeline yapıldı
10 Ekim 2020 20:48
|Ağır hasta sayısındaki düşüş durağanlaşıyor
10 Ekim 2020 19:20
|CNN Türk muhabiri koronavirüse yakalandı
10 Ekim 2020 18:37
|Eski Bakan Cahit Turhan koronavirüse yakalandı
08 Ekim 2020 23:42