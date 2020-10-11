İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş 'yangın' açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Hatay'daki orman yangını) Şu anda 2 kişi gözaltında. Arkadaşlarımız soruşturmaları sürdürüyor"
|11 Ekim 2020 19:16
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İçişleri Bakanı Soylu: (Hatay'daki orman yangını) Yangınların terör örgütü nedeniyle ortaya çıktığı, bunlar tarafından gerçekleştirildiği hususunda yaygın kanaat söz konusudur. Bizim bu konudaki tahkikatımız devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın yaklaşık 2 yıldan beri özellikle kendi elemanlarına hem örgüt mensuplarına hem de şehirlere sızdırmaya çalıştığı elemanlara ormanların yakılması hususunda net talimatları var. Buna ait hem güvenlik birimlerimiz hem tüm teşkilatlarımız gerekli önlemleri almaya çalışmaktadır.
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