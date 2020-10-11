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SBK Holding bünyesindeki şirket isimlerini sitesinden kaldırdı

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, sosyal medya hesabından "işimin başındayım" imasında bulunsa da holdingin internet sitesinde daha önce yer alan grup şirketlerinin isimlerine artık ulaşılamıyor
 11 Ekim 2020 19:33
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SBK Holding bünyesindeki şirket isimlerini sitesinden kaldırdı

Şirket ve bireysel hesaplarına mahkemece tedbir kararı konulan ve yurt dışına çıkış yasağı süren SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın sosyal medya hesabından faaliyetlerine devam edeceği imasında bulunmasına karşın, SBK Holding'e ait internet sitesinde daha önce yer alan şirket isimlerinin siteden kaldırıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Korkmaz hakkında yürütülen kara para aklama iddialarına ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında daha önce mahkemece bireysel ve şirket hesaplarına tedbir kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulduğu ve Korkmaz'ın şirket ve kişisel hesapları ile diğer mal varlıklarına ilişkin incelemenin de sürdüğü belirtilmişti.

Söz konusu gelişmelerin ardından Korkmaz'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar dikkati çekiyor.

Korkmaz, daha önceki bir gönderisinde, Kars'ta 12 yaşında ayakkabı boyacılığı yaptığı kaldırımda çektirdiği fotoğrafı "Çayı koyun yeniden başlıyoruz" notuyla alıntılayarak tekrar paylaştı.

Daha sonra aynı fotoğrafı, "Siz boş verin yalanı dolanı arkadaşlar biz şirketimizin başında geleceği inşa etmeye tüm gücümüzle devam ediyoruz. Büyük insanlar geleceği küçük insanlar dedikoduyu konuşur." notuyla paylaşan Korkmaz, "işinin başında" olduğunu ima etti.

Korkmaz, son olarak ise, "Sanayi yatırmalarında istihdama yıl bitmeden yeni sürprizlere açık olun SBK ailesi" notuyla kırmızı lüks bir traktör üzerinde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

- Kendiyle çeliştiği şeklinde yorumlandı

Korkmaz'ın iddialı paylaşımlarına karşın, SBK Holding'e ait internet sitesinin güncellenerek burada daha önce yer alan bazı şirket isimlerinin kaldırıldığı öğrenildi.

Bu durum, hakkında kara para aklama iddiaları olan Korkmaz'ın yaptığı paylaşımlarla çeliştiği yönünde yorumlandı.

- Korkmaz hakkındaki iddialar

ABD'de Utah Federal Savcılığının, mahkemeye başvurarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep ettiği belirtilmişti.

Suçlarını itiraf eden ve mahkum olan Kingston Kardeşler'in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 134 milyon dolarının Türkiye'ye gönderildiği, 2014 ile 2018 yılları arasında Türkiye'ye gönderilen paralarla Sezgin Baran Korkmaz'ın kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı iddia ediliyor.

Kingston Kardeşlerin, Türkiye'ye gönderdiği paraların işlem belgeleri de dahil olmak üzere, Korkmaz ve Türkiye irtibatlarıyla ilgili iletişim bilgilerini Amerikalı savcılarla paylaştığı öne sürülüyor.

Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston Kardeşleri tanıştıran ve iş birliği yapan Lev Dermen'in de Korkmaz'ın Türkiye'deki finansörü olduğu iddia ediliyor.
Anadolu Ajansı
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