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Bakan Koca acı haberi verdi! Dr. Mehmet Bakar vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İstanbul il sağlık eski müdürlerinden Dr. Mehmet Bakar'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.
 11 Ekim 2020 20:04
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Bakan Koca acı haberi verdi! Dr. Mehmet Bakar vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dr. Mehmet Bakar'ın vefat haberini sosyal medyadan yaptığı bir açıklamayla duyurdu.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul il sağlık eski müdürlerinden, bakanlığımız emekli müsteşar yardımcısı Dr. Mehmet Bakar, tedavi gördüğü Bakırköy Eğitim Araştırma Hastanesinde vefat etti. Tıp camiasının saygı ve sevgisini kazanmış ağabeyimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."
Memurlar.Net
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