1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Tüberküloz aşısının Kovid-19'a etkisi test edilecek

BCG (tüberküloz) aşısının, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı etkili olup olmayacağı test edilecek.
 11 Ekim 2020 20:23
+Aa- Yazdır
Tüberküloz aşısının Kovid-19'a etkisi test edilecek

BCG (tüberküloz) aşısının, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı etkili olup olmayacağı test edilecek.

BBC'nin haberine göre, 1921 yılında geliştirilen ve tüberkülozun yanı sıra diğer enfeksiyonlara karşı koruyuculuk sağlayabileceğine dair kanıt bulunan BCG, uluslararası Brace çalışması çerçevesinde İngiltere, Avustralya, Hollanda, İspanya ve Brezilya'da toplam 10 bin gönüllü üzerinde deneniyor.

İngiltere'de Exeter Üniversitesinin liderliğinde başlatılan çalışma çerçevesinde BCG aşısı yapılacak bin gönüllünün Kovid-19'a yakalanma oranları izlenecek. Aşının büyük ölçüde Kovid-19'a maruz kalma olasılıkları daha yüksek sağlık çalışanlarına yapılacağı, böylece BCG'nin etkinliğinin daha hızlı biçimde öğrenileceği ifade edildi.

Exeter Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli Profesör John Campbell, BCG'nin Kovid-19 aşılarında başarılı sonuçlar alınana ve hastalığın tedavisinde yeni yöntemler geliştirilene kadar birkaç yıl zaman kazanılmasını sağlayabileceğini ümit ettiklerini söyledi.

Çocukken yapılan BCG aşısının Kovid-19'a karşı etkili olduğu doğrulanırsa fayda sağlamak için bu kişilerin yeniden tüberküloz aşısı yaptırması gerekeceği düşünülüyor.

Klinik çalışmalar, BCG'nin Gine-Bissau'da yeni doğan ölümlerini yüzde 38, Güney Afrika'da burun, boğaz ve akciğer enfeksiyonlarını yüzde 73 oranında azalttığı ortaya koymuştu.

Hollanda'da yapılan araştırmalar da BCG'nin vücutta sarı humma virüsünün miktarını azalttığını göstermişti.

Lancet dergisinde yayımlanan bir makalenin yazarları arasında yer alan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da BCG'nin, Kovid-19'a has bir aşı geliştirilene kadar köprü görevi görme potansiyeline sahip olduğunu bildirmişti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Koca acı haberi verdi! Dr. Mehmet Bakar vefat etti
11 Ekim 2020 20:04		 Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
11 Ekim 2020 19:12
Günün verileri açıklandı: 1.502 yeni hasta tespit edildi
11 Ekim 2020 19:00		 Koronavirüsün insan hücresine girdiği anın görüntüsü
11 Ekim 2020 17:10
'Bir nefes için gözlerimizin içine çaresizce bakan hastalar var'
11 Ekim 2020 16:48		 Covid-19 tedavisinde monoklonal antikor umudu
10 Ekim 2020 22:54
Afyonkarahisar'da 18 bina karantinaya alındı
10 Ekim 2020 22:18		 Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 28 milyonu geçti
10 Ekim 2020 22:13
Hastanedeki ilk aşı gönüllü sağlık personeline yapıldı
10 Ekim 2020 20:48		 Ağır hasta sayısındaki düşüş durağanlaşıyor
10 Ekim 2020 19:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:29 - Trabzon'da son 48 saatte 35 farklı noktada yangın21:27 - Valilik açıkladı! Karantinaya uymayan 22 kişi yakalandı21:19 - Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü21:11 - Bakımı tamamlanan Kanuni'nin bekleyişi sürüyor20:59 - PKK propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı20:32 - KKTC'de seçimler ikinci tura kaldı
20:25 - Baz istasyonlarından akü çalan şebeke JASAT'a çarpıldı20:23 - Tüberküloz aşısının Kovid-19'a etkisi test edilecek20:15 - Şanlıurfa'nın su altındaki tarihi gün yüzüne çıkarılacak20:04 - Bakan Koca acı haberi verdi! Dr. Mehmet Bakar vefat etti19:33 - SBK Holding bünyesindeki şirket isimlerini sitesinden kaldırdı19:16 - Bakan Soylu: Terör örgütü 2 yıl önce talimat vermiş
19:12 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri19:00 - Günün verileri açıklandı: 1.502 yeni hasta tespit edildi18:18 - 'Bir kadeh sahte içki bile zehirleyerek öldürebilir'18:09 - Meral Akşener: Ben böyle gıcık seçmeni çok severim18:07 - Yediemin otoparklarında bulunan araçlar çürüyor
18:04 - Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet, ilişiği kesilmemiş olan tüm personelin ilişiğini gıyaplarında kesti
Davetiyede 'maske' uyarısı yapan damat, koronadan öldü
42 yaşındaki öğretim üyesi koronadan hayatını kaybetti
Günün verileri açıklandı: 1.502 yeni hasta tespit edildi
Tarım Kredi Kooperatifinde zimmet soruşturması: 11 gözaltı
Türkiye ABD'den, eşini öldüren tutuklu binbaşıyı istedi
Cumhurbaşkanı onayıyla görevden alınan bürokrat nerede dava açabilir?
Bakan Koca acı haberi verdi! Dr. Mehmet Bakar vefat etti
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama yarın başlıyor
Etil alkol satan bazı aktarlar 6-7 ayda villa sahibi oluyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
üniversite öğrencilerinin yüz yüze eğitim talebi 1
mansur yavaş 1
somaki 1
christopher Nolan 1
üstelemek 1
emprezaryo 1
20'lik diş 1
alayiş 1
ALİYEV'in BU SON ŞANS DEMesi 3
zahter 1
SON İLANLAR
Tokat Üzümören Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmek Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 4 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 4 İşçi Alacak
Erzurum İspir Belediyesi 7 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyes Geçici 4 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Nysa Kazı Başkanlığı Geçici 35 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam