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PKK propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Osmaniye'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
 11 Ekim 2020 20:59
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PKK propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Osmaniye'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hatay ve Trabzon'daki orman yangınları üzerine sosyal medya hesabı üzerinden yaşanan olaylarla ilgili yangınları başlattığı iddia edilen terör örgütü PKK'lıları övdüğü ve örgütün propagandasını yaptığı belirlenen İ.D'yi evinde gözaltına aldı.

İ.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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