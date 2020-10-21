Öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları iller arasında da yapılabilmelidir
|21 Ekim 2020 00:04
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Alan: Bakanlık tarafından belirlenen ve aday öğretmen ve öğretmenlerin mezun oldukları yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri alanları ifade etmektedir.
Alan değişikliği: Öğretmenlerin, Bakanlıkça belirlenen ve mezun oldukları yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri başka alanlara geçişlerini ifade etmektedir.
Bilindiği üzere; "2020 Yılı Alan Değişikliği Başvuru ve Atama Takvimine" göre alan değiştirmek isteyen öğretmenlerin ön başvuruları 7-11 Aralık tarihlerinde alınacak, tercihler 21-25 Aralık tarihleri arasında yapılacak, atamalar ise 29 Aralıkta tamamlanacak.
Fakat alan değiştirmek isteyen öğretmenler bu değişikliği sadece bulundukları il sınırları içinde gerçekleştirebilecektir.
Çünkü; Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 60. maddesinde "il içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır." hükümleri nedeniyle sadece il içinde alan değişikliği yapılabilmektedir.
İşte o madde;
"Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler
MADDE 60 - (1) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde; öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atanmaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda yükseköğretimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve yükseköğrenimlerinin atanacakları alana uygun olması kaydıyla, Bakanlığın kararına göre mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilir.
(2) Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin alan değişiklikleri, il içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilir.
(3) Alan değişikliği işlemleri Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapılır."
Bu hükümlere göre Bakanlıkça uygun görülmesi halinde;
1-Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler,
2-Öğrenimleri birden fazla alana atanmaya kaynak olan öğretmenler,
3-Başka bir alanda yükseköğretimi bitiren öğretmenler,
adaylıklarının kaldırılmış olması ve yükseköğrenimlerinin atanacakları alana uygun olması kaydıyla, öğretmenlerin; Bakanlığın kararına göre mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara il genelinde açılacak kontenjanlara yapacakları tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre atamaları yapılacaktır.
Fakat; her ilde açılan kontenjanlar da farklılıklar bulunmaktadır. Şöyle ki; Örneğin A ilinde sınıf öğretmenliği kontenjanı 5 iken başvuru sayısı 2 olmaktadır. B ilinde ise sınıf öğretmenliği kontenjanı 5 iken başvuru sayısı 20'yi bulabilmektedir. Bir başka husus ise özellikle meslek alan öğretmenlerinden alan değiştirmek isteyenlere, illerde kontenjan açılmamakta fakat başka ilde kontenjan açılabilmektedir. Hal böyle olunca bir kısım öğretmenimizin alan değişikliği talebi gerçekleşememektedir.
Bu anlamda, önümüzdeki alan değişikliği işlemlerinde yönetmeliğin ilgili maddesinin değiştirilerek tüm Türkiye genelinde yani iller arasında açılacak kontenjanlara, öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre atanmalarının yolu açılmalıdır.
Ahmet KANDEMİR
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