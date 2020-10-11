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Tüm ev yandı bir tek o zarar görmedi

Hatay'da çıkan orman yangının yerleşim yerlerine sıçraması sonucunda evi ve eşyaları yanan vatandaşın evinde tek sağlam kalan Türk bayrağı oldu. Türk bayrağının koyulduğu çekmecenin dahi yandığı evde Bakan Soylu da şaşkınlığını gizleyemedi.
 11 Ekim 2020 22:11
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Tüm ev yandı bir tek o zarar görmedi

Hatay'da çıkan orman yangının yerleşim yerlerine sıçraması sonucunda evi ve eşyaları yanan vatandaşın evinde tek sağlam kalan Türk bayrağı oldu. Türk bayrağının koyulduğu çekmecenin dahi yandığı evde Bakan Soylu da şaşkınlığını gizleyemedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan, Arsuz ve İskenderun ilçelerine sıçrayan orman yangınında zarar gören alanlarda incelemelerde bulunduğu sırada Kara Hüseyinli Mahallesi'nde yanan evlerden birinin sahibi olan İlhan Saydam evine giderek burada tek sağlam kalan Türk bayrağını gördü. Ev sahibi İlhan Saydam, Tüm evinin yandığını evde tek yanmayan şeyin Türk bayrağı olduğunu ifade ederek, evimin yanmasına üzülmedim sadece Türk bayrağının kalmasına sevindim. Kimse bizim ülkemizi yıkamayacak diyerek bayrağı öpüp alnına koydu.

Bakan Soylu Kara Hüseyinli Mahallesi'nde yaptığı açıklamada ise, "2 gündür Tüm kurumlarımız elinden geleni ortaya koydu herkes bir gayret gösterdi. Sizlere Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiliyorum. Bizler de bugün buraya tahkikatlar nasıl gidiyor diye bakmak için hem de hasarlar tespitleri yapılıyor nedir ne değildir tüm bunları değerlendirmek için buraya geldik" dedi.

Diğer yandan İçişleri Bakanı Soylu hasar gören evlere ve mahallelere ziyaretlerini sürdürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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