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43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu

Hafta sonu tatillerini farklı şehirlerde değerlendiren binlerce kişi, Pazartesi başlayacak yüz yüze eğitim öncesi 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğuna neden oldu. Kilit kavşaktaki denetimde otobüslerle şehirlerarası seyahat eden yolcuların da "HES kodu" sorgulaması yapıldı.
 11 Ekim 2020 22:58
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43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu

Hafta sonu tatillerini farklı şehirlerde değerlendiren binlerce kişi, Pazartesi başlayacak yüz yüze eğitim öncesi 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğuna neden oldu. Kilit kavşaktaki denetimde otobüslerle şehirlerarası seyahat eden yolcuların da "HES kodu" sorgulaması yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusundaki ikinci aşamada, Pazartesi gününden itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocuklar yüz yüze eğitime başlıyor. Bu nedenle hafta sonu tatillerini farklı şehirlerde değerlendiren binlerce kişi, yollara yeniden akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, trafik yoğunluğu yaşandı. Kavşaklarda görev alan polisler, trafiğin akışını sağlamak için gece yarısına kadar görev yaptı.

Bölge Trafik Kontrol Noktasındaki görevli polisler ise, şehirler arası seyahat eden yolcuların "HES kodu" sorgulaması yapıldı. Ayrıca, araçlarda hijyen denetimi yapan ekipler, yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıkları da kontrol edildi.

Öte yandan, durdurulan diğer araçlarda da ise sürücülerin ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden kontrolleri gerçekleştirildi.
İhlas Haber Ajansı
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