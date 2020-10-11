Bakan Selçuk, 81 ilden kız çocuklarıyla görüştü
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dünya Kız Çocukları Günü'nde, 81 ilden kız çocuklarıyla video konferans görüşmesi yaptı.
|11 Ekim 2020 23:56
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Bakan Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Nüfusumuzun yüzde 28'ini çocuklarımız oluşturuyor. Geleceğimizi, yarınlarımızı, evlatlarımız inşa edecek. Dünya Kız Çocukları Günü'nde 81 ilimizden kız çocuklarımızla videokonferans yoluyla görüştük, hayallerini konuştuk, fikirlerini aldık" açıklamasında bulundu.
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