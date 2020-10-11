Oruç Reis yeniden sondaja başlıyor
Oruç Reis yeniden sondaja başlıyor. Meis Adası'nın güneyi için yeni NAVTEX yayınlandı.
|11 Ekim 2020 23:58
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