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Oruç Reis yeniden sondaja başlıyor

Oruç Reis yeniden sondaja başlıyor. Meis Adası'nın güneyi için yeni NAVTEX yayınlandı.
 11 Ekim 2020 23:58
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Oruç Reis yeniden sondaja başlıyor

Oruç Reis yeniden sondaja başlıyor. Meis Adası'nın güneyi için yeni NAVTEX yayınlandı.
Anadolu Ajansı
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