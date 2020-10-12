1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KKTC seçmeninin yarısı oy vermeye gitmedi

KKTC Yüksek Seçim Kurulu, Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halk oylamasında ilçeler bazında katılım oranını yüzde 52.72 olarak açıkladı. KKTC'de, 198 bin 867 kayıtlı seçmen bulunuyor.
 12 Ekim 2020 00:50
+Aa- Yazdır
KKTC seçmeninin yarısı oy vermeye gitmedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nde Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halk oylaması için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 18.00'de tamamlandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE KATILIM YÜZDE 52'DE KALDI
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), saat 17.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 52.72 olduğunu açıkladı.

Buna göre en yüksek oran, yüzde 40,14 ile Gazimağusa'da kaydedilirken ardından yüzde 38.55 katılımla İskele ilçesi geliyor.

Lefkoşa, yüzde 36.36'lık katılım oranıyla ilçeler arasında üçüncü sırayı alırken, Güzelyurt'ta yüzde 33, Lefke'de yüzde 32.4, Girne'de ise yüzde 31.5 katılım oldu.

KKTC'de, 198 bin 867 kayıtlı seçmen bulunuyor.

KKTC'de ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminde Başbakan Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışacak.

Adayların hiçbiri yüzde 50'nin üzerinde oy elde edemezken, yüzde 32,45 oranında oy alan Ulusal Birlik Partisi Başkanı (UBP) ve Başbakan Ersin Tatar ile yüzde 29,76 ile ikinci sıraya yerleşen bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 18 Ekim'de yapılacak ikinci tur seçimlerde cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

Anayasa değişikliğine "hayır" sonucu çıktı

YSK Başkanı Şefik, yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasının da kesin olmayan sonuçlarını paylaştı.

Buna göre sandığa giden vatandaşlardan anayasa değişikliği için oy kullananların yüzde 49,87'si "evet", yüzde 50,13'ü "hayır" dedi.

Şefik, 283 farkla halk oylamasının "hayır"la neticelendiğini kaydetti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Avustralya: Kovid-19 cam yüzeylerde ve banknotlarda 28 gün kalabiliyor
11 Ekim 2020 22:05		 Koronavirüsün insan hücresine girdiği anın görüntüsü
11 Ekim 2020 17:10
İlham Aliyev: Azerbaycan, tüm bunlara gereken yanıtı verecek
11 Ekim 2020 16:17		 Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 37 milyon 475 bini geçti
11 Ekim 2020 10:27
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 28 milyonu geçti
10 Ekim 2020 22:13		 Ateşkesi bozan Ermenistan'a ait topçu birliği imha edildi
10 Ekim 2020 17:44
Bir ülke daha TikTok'u yasakladı
10 Ekim 2020 16:42		 ABD: Piyasadaki peruklar 'Uygurlu Türklere ait'
10 Ekim 2020 16:35
KKTC halkı 11 adaylı yarışta cumhurbaşkanını seçecek
10 Ekim 2020 16:21		 'Ermenistan Başbakanı'nın ayakları yere basarsa görüşmeye hazırız'
09 Ekim 2020 22:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:58 - Yüz yüze eğitim öncesinde, 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu00:50 - KKTC seçmeninin yarısı oy vermeye gitmedi00:03 - Rektör hakkında YÖK'te 9 yıl bekletilen soruşturma Danıştay'dan döndü!00:00 - Yüksek lisans Doktora öğrencileri ve Akademiik personelin uzaktan eğitim platformu23:58 - Oruç Reis yeniden sondaja başlıyor23:56 - Bakan Selçuk, 81 ilden kız çocuklarıyla görüştü
23:44 - Türk Kızılaydan Yemen'in güneyindeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı22:50 - Diyarbakır anneleri evlat nöbetini 24 saat sürdürecek22:42 - Vali açıkladı: Son 1 hafta içinde vaka sayısında artış var22:38 - Kuzu kokoreç diyerek dana bağırsağı kullanılıyor22:32 - Ali Babacan: Terörün, şiddetin her türlüsüne karşıyız22:11 - Tüm ev yandı bir tek o zarar görmedi
22:05 - Avustralya: Kovid-19 cam yüzeylerde ve banknotlarda 28 gün kalabiliyor22:02 - Libya'da alıkonulan iki Türk Türkiye'ye döndü21:29 - Trabzon'da son 48 saatte 35 farklı noktada yangın21:27 - Valilik açıkladı! Karantinaya uymayan 22 kişi yakalandı21:19 - Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü
21:11 - Bakımı tamamlanan Kanuni'nin bekleyişi sürüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yüksek lisans Doktora öğrencileri ve Akademiik personelin uzaktan eğitim platformu
Rektör hakkında YÖK'te 9 yıl bekletilen soruşturma Danıştay'dan döndü!
Yüz yüze eğitim öncesinde, 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu
KKTC seçmeninin yarısı oy vermeye gitmedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kuskus 1
abesle iştigal etmek 2
Haymatlos 1
Kuduban 1
at gözlüğü 1
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes 3
puanlı sözlük 1
Jamaika 1
telmih 1
makyajın kadınları çok değiştirmesi 2
SON İLANLAR
Tokat Üzümören Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmek Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 4 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 4 İşçi Alacak
Erzurum İspir Belediyesi 7 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyes Geçici 4 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Nysa Kazı Başkanlığı Geçici 35 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam