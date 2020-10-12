KKTC seçmeninin yarısı oy vermeye gitmedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nde Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halk oylaması için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 18.00'de tamamlandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE KATILIM YÜZDE 52'DE KALDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), saat 17.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 52.72 olduğunu açıkladı.

Buna göre en yüksek oran, yüzde 40,14 ile Gazimağusa'da kaydedilirken ardından yüzde 38.55 katılımla İskele ilçesi geliyor.

Lefkoşa, yüzde 36.36'lık katılım oranıyla ilçeler arasında üçüncü sırayı alırken, Güzelyurt'ta yüzde 33, Lefke'de yüzde 32.4, Girne'de ise yüzde 31.5 katılım oldu.

KKTC'de, 198 bin 867 kayıtlı seçmen bulunuyor.

KKTC'de ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminde Başbakan Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışacak.

Adayların hiçbiri yüzde 50'nin üzerinde oy elde edemezken, yüzde 32,45 oranında oy alan Ulusal Birlik Partisi Başkanı (UBP) ve Başbakan Ersin Tatar ile yüzde 29,76 ile ikinci sıraya yerleşen bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 18 Ekim'de yapılacak ikinci tur seçimlerde cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

Anayasa değişikliğine "hayır" sonucu çıktı

YSK Başkanı Şefik, yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasının da kesin olmayan sonuçlarını paylaştı.

Buna göre sandığa giden vatandaşlardan anayasa değişikliği için oy kullananların yüzde 49,87'si "evet", yüzde 50,13'ü "hayır" dedi.

Şefik, 283 farkla halk oylamasının "hayır"la neticelendiğini kaydetti.