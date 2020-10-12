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İstanbul'un iki komşu ilçe belediyesi, sosyal medyada atıştı

İstanbul'un komşu iki belediyesi olan Üsküdar ve Kadıköy Belediyeleri, İBB'nin peyzajla donatılmış duvarları kaldırması nedeniyle atıştı.
 12 Ekim 2020 01:36
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İstanbul'un iki komşu ilçe belediyesi, sosyal medyada atıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 60 milyon TL yatırım yapılmış olan ve yatırım süresi henüz dolmayan yol kenarlarındaki yeşil peyzajlı donatıları kaldırarak yerine renkli duvarlar koydu.

İBB yönetimi bu uygulamaya yıllık 12 milyon TL masraf nedeniyle son verdiğini açıkladı. Uygulamaya tepki gösterenler ise Ekrem İmamoğlu'nun seçimler öncesinde söylediği "İstanbul'un gelire ihtiyacı yok, 42 milyar TL geliri var" açıklamasına dikkat çekiyor ve peyzajların trafik gürültüsü ve egzoz gazını emmesi için bilimsel bir yaklaşımla yapıldığını belirtiyor.

İBB'nin bu uygulamasını paylaşan CHP'li Kadıköy Belediyesi, sosyal medya hesabından "O zaman daha çok yeşil, daha çok renk" açıklaması yaptı.

Tam olarak ne kast ettiği anlaşılmayan bu açıklamaya Ak Partili Üsküdar Belediyesi tepki gösterdi.

İşte o atışma
Memurlar.Net
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