Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
|12 Ekim 2020 03:56
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.30'da Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri 33 kilometreyle Yunanistan'ın Lasithi bölgesi ve 173 kilometreyle Datça oldu.
Deprem, yaklaşık 5.78 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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