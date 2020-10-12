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'Baroların genel kurulu hukuka aykırı değil'

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs nedeniyle baro genel kurullarının ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) seçimlerinin ertelemesi kararına birçok baro tepki gösterirken, Ordu 2. İdare Mahkemesi, kararın durdurulması talebiyle yapılan başvuruyu reddetti.
 12 Ekim 2020 06:50
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'Baroların genel kurulu hukuka aykırı değil'

Kararda, "Ertelenen şey 'etkinlikler' olup, bundan kastın 'genel kurul yapılması' gibi faaliyetler olmadığı açıktır. Ortada telafisi güç ya da imkansız bir zarar bulunmadığından, yürütmenin durdurulması talebinin reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır" denildi.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı'nın kararına rağmen İzmir Barosu yine de genel kurul yapacağını açıkladı. İstanbul Barosu karara karşı çıkarken, Ankara Barosu ise Genel Kurulu'nun Aralık ayında yapılacağını duyurdu.

Ebru Karatosun

Türkiye
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