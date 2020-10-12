'Baroların genel kurulu hukuka aykırı değil'

Kararda, "Ertelenen şey 'etkinlikler' olup, bundan kastın 'genel kurul yapılması' gibi faaliyetler olmadığı açıktır. Ortada telafisi güç ya da imkansız bir zarar bulunmadığından, yürütmenin durdurulması talebinin reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır" denildi.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı'nın kararına rağmen İzmir Barosu yine de genel kurul yapacağını açıkladı. İstanbul Barosu karara karşı çıkarken, Ankara Barosu ise Genel Kurulu'nun Aralık ayında yapılacağını duyurdu.

Ebru Karatosun