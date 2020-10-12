'Baroların genel kurulu hukuka aykırı değil'
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs nedeniyle baro genel kurullarının ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) seçimlerinin ertelemesi kararına birçok baro tepki gösterirken, Ordu 2. İdare Mahkemesi, kararın durdurulması talebiyle yapılan başvuruyu reddetti.
|12 Ekim 2020 06:50
|+Aa- Yazdır
Kararda, "Ertelenen şey 'etkinlikler' olup, bundan kastın 'genel kurul yapılması' gibi faaliyetler olmadığı açıktır. Ortada telafisi güç ya da imkansız bir zarar bulunmadığından, yürütmenin durdurulması talebinin reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır" denildi.
Öte yandan, İçişleri Bakanlığı'nın kararına rağmen İzmir Barosu yine de genel kurul yapacağını açıkladı. İstanbul Barosu karara karşı çıkarken, Ankara Barosu ise Genel Kurulu'nun Aralık ayında yapılacağını duyurdu.
Ebru Karatosun
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|12 yıl sonra şikayete bağlı suçta ceza soruşturması yapılabilir mi?
11 Ekim 2020 15:03
|Danıştay'dan sınavsız atanan yöneticinin görevden alınmasına dair önemli karar!
09 Ekim 2020 09:02
|Danıştay İDDK'dan 'polis memuru naklen geçemez' kararı
08 Ekim 2020 00:01
|Danıştay'dan 1709 şube müdürü atamasına ilişkin çok önemli yeni karar
07 Ekim 2020 17:20
|Aracı olan herkesi ilgilendiriyor: 1 kilometrelik hız zaferi
07 Ekim 2020 15:40
|'Kovid-19' değerlendirmeleri yargı kararına girdi
06 Ekim 2020 11:10
|Memurun garson olarak görevlendirilmesine yargı 'dur' dedi
05 Ekim 2020 13:59
|Danıştay'dan postacıları üzecek 'otobüs' kararı
04 Ekim 2020 11:33
|Öğretmenlerin 'savaşa hayır' grevi sendikal faaliyet sayılmadı
03 Ekim 2020 11:42
|Danıştay'dan sözleşmeli personelin vekalet işlemleri hakkında önemli karar!
03 Ekim 2020 00:01