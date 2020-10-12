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Balın tadı kaçıyor

Yıllık ortalama 105 bin ton ile dünyanın en büyük bal üreticilerinden olan Türkiye'de, kuraklık sebebiyle bu sene yüzde 25 kayıp bekleniyor. Yetiştiriciler destek istiyor. Aksi halde arz azalacak, fiyatlar artacak
 12 Ekim 2020 07:05
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Balın tadı kaçıyor

Kuraklık, bal üretimini de olumsuz etkiliyor. Türkiye'nin ortalama bal üretimi yılda 105 bin ton. Ancak bu yıl yüzde 25 kayıp bekleniyor. Üretimin 70-80 bin tonlarda kalacağı tahmin ediliyor. Özellikle çam balında ciddi kayıp yaşandı. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Üyesi ve Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Turan "Dünya çam balının yüzde 92'si ülkemize üretiliyor. Türkiye'nin kovan varlığı 8 milyon, bunun 6 milyonu çam balı alabilmek için sahildeki illere geliyor. Buradan aldığı balla arıcı hem kredisini ödüyor hem de arısının kışlık ihtiyacını karşılıyordu. Bu olmayınca zor durumdayız. Destek bekliyoruz. Arıcımızın en azından bu kış besleme ihtiyacının karşılanması lazım. Ekonomik yardım olmasa bile arıyı beslemek için şeker yardımı yapılabilir. Bu kışı rahat geçiremezsek, arılarımızı bahara çıkaramazsak, kayıplar artacak. Kovan varlığı düşecek, bal üretiminde ciddi sıkıntı olacak. Bu da fiyatları artıracak. Pandemide de arı ürünlerine talep arttı. Şu an Türkiye'nin balı kendine yeter, ancak arı sayısı azalırsa bal da azalır" dedi.

ARICILAR YAŞLANIYOR

Sektörde bir başka problem de arıcılık ile uğraşanların hızla yaşlanması... Yücel Turan "Şu anda arıcılığı yaşlı bir nesil yürütüyor. Arkadan genç bir nesil gelmiyor. Gençler 'bu işten para kazanayım, meslek haline getireyim' diyemiyorlar. Çadırda, doğada bir iş yapılıyor. Kışın sahilde, yazın yaylalarda olmaları gerekiyor. 10 yıl içinde şimdi arıcılık yapanlar iyice yaşlanacak. Üretici anlamında da zor duruma düşeceğiz. Bu sebeple gençleri teşvik edici uygulamalar şart" uyarısında bulundu.

73 yaşındaki Antalyalı arıcı İsa Çiftçi ise, yaklaşık 500 kovanıyla gezginci arıcılık yaptığını ve bu yılki kadar kötü giden bir sezon görmediğini söyledi. Çiftçi "Şu an arılarım aç. Benim 80-100 kovanım öldü. Yılda 300 teneke bal alırdım, bu yıl 10'da birine düştü. Bu yıl devletimizden arıcılara destek bekliyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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