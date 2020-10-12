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AK Parti 7 ay sonra grup toplantısı yapacak

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakalarının görüldüğü dönemde grup toplantılarını askıya alan AK Parti Grubu, 7 ay sonra bir araya gelecek.
 12 Ekim 2020 07:53
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En son geçtiğimiz martta yapılan AK Parti Grup Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında çarşamba günü yapılacak. Toplantıya ziyaretçi kabul edilmeyecek; yalnızca milletvekilleri katılabilecek.

Meclis, bu hafta tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmesinin engellenmesini, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ve alkol üretimi ile satışının Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimine alınmasını da içeren kanun teklifi üzerinde mesai yapacak.

Memurlar.Net
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