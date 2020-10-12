Pandemiyle ilgili kaygılar arttı
|12 Ekim 2020 08:02
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Milliyet'in
özel haberine göre:
Daha önceki haftalarda da konu olmuştu; salgın ile mücadele ederken hayati tehlike ile işsizlik tehlikesi arasında sıkışmış hissediyoruz.
İşsiz kalmaktan, hayat pahalılığından, faturalarımızı ödeyemez hale düşmekten endişeliyiz. Salgının gidişatına dair de daha umutsuz bir durumdayız, önümüzdeki dönemin daha zor geçeceğini düşünenlerin oranı artıyor.
Her on kişiden dördü, salgın nedeni ile toplumsal sınıflar arasındaki eşitsizliğin arttığını düşünüyor. Toplumun yarısına göre ise salgın, zengin yoksul arasında bir fark olmadığını gösterdi. Böyle düşünenler sanırım naif bir şekilde durumun bu olmasını umut ediyorlar, çünkü gerçekte biliyoruz ki yapılan araştırmalara göre, dolar milyarderlerinin serveti salgın döneminde %28 büyümüş durumda. İngiltere'de yapılan bir araştırma gösterdi ki, salgın zenginlerin tasarruflarını, yoksulların ise borçlarını büyütüyor.
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