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ALES başvurusu için son gün

ÖSYM sosyal medyadan 2020 ALES/2 başvurusu için başvurunun son günü hatırlatmasında bulundu
 12 Ekim 2020 08:10
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ALES başvurusu için son gün

ÖSYM 'nin konuya ilişkin açıklaması:

Memurlar.Net
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