Nükleer güç santralin yapımı son sürat devam ediyor

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Akkuyu nükleer güç santralindeki (NGS) inşaat çalışmaları 3 güç ünitesinde devam ediyor. Yaz aylarında birinci güç ünitesi reaktör binasının iç koruma kaplamasının ikinci katının montajı tamamlandı.

Eylülde ise, 9 şiddetindeki bir deprem de dahil olmak üzere, acil durumlarda nükleer santralde güvenliği sağlayan kuru reaktör koruyucu birinci güç ünitesine monte edildi. Reaktör kazanını çevreleyen 142 ton ağırlığındaki koruyucu, 500 dereceye kadar yüksek sıcaklıklara dayanabilecek.

Edinilen bilgiye göre, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un yapımını üstlendiği Akkuyu NGS'de, birinci ünitenin temelinin atıldığı 3 Nisan 2018'den bu yana önemli aşamalar geride kaldı.

3 ünitede devam

Santralin birinci güç ünitesinde yer alacak olan reaktörün kabı, kapağı ve iç parçalarının kontrol montajı eylül ayında başlamıştı. Montajı tamamlanan reaktör basınç kabı da Türkiye'ye gönderildi.

Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinde yer alacak 12 metre uzunluğa ve 330 ton ağırlığa sahip reaktör basınç kabının üretilmesi 3 yıla yakın sürdü. Birinci ünite için üretilen ve her biri 355 ton ağırlığında olan 4 buhar jeneratörü ise Akkuyu NGS'nin inşaat sahasına ulaştı. Buhar jeneratörlerinin gemiden indirilmesi için, NGS sahasına büyük bir Liebherr LR 1800 paletli vinç monte edildi.

Şu an Akkuyu NGS'deki inşaat çalışmaları 3 güç ünitesinde devam ediyor. Yazın, birinci güç ünitesi reaktör binasının iç koruma kaplamasının ikinci katının montajı tamamlandı. İç kaplama, güç ünitesinde radyoaktif maddelerin çevreye yayılmasını önleyen güvenlik sisteminin en önemli unsurlarından birini oluşturuyor.

Kazaya karşı 'kor tutucu'

İkinci güç ünitesine ulaşan ekipmanlardan biri de, üniteye ait pasif güvenlik sisteminin en önemli elemanı olan "kor tutucu" oldu. Ağustos ayında sahaya getirilen kor tutucu, Akkuyu NGS'yi en ağır kazalara karşı koruyacak olan ekipman. 3+ nesil reaktörlü modern nükleer santrallere monte edilen bu kor tutucu, yüksek sismik mukavemet, hidrodinamik ve darbe dayanıklılığı özelliklerine sahip. Kor tutucunun, Akkuyu NGS'nin 2'nci güç ünitesine kasım ayında monte edilmesi planlanıyor. Montaj tamamlandığında kor tutucunun ağırlığı, iç donanımıyla birlikte 668 tona ulaşacak.