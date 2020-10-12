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Yanlış tedavi hayatını kararttı

İddiaya göre uygulanan yanlış tedavi sonucu 14 yaşındaki B.B.'nin tek testisi ameliyatla alındı. Müdahalede geç kalındığını belirten doktor gerekirse ikinci testisin de alınabileceğini söyledi. "Oğlumuzun hayatı karartıldı" diyen aile, iki ayrı hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.
 12 Ekim 2020 08:39
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Yanlış tedavi hayatını kararttı

Hürriyet'in özel haberine göre: Mersin'de liseli B.B. (14), geçen nisan ayında kasıklarında şiddetli bir ağrı yaşamaya başladı. Artan ağrılar ile birlikte sol testisinde şişme olduğunu gören B.B, eşzamanlı olarak mide bulantıları yaşamaya başladı. Durumunu anne babasına anlatan B.B, hemen Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çocuk acil servisine götürülen B.B ile pratisyen hekim U.U. ilgilendi. Dr. U.U., "Ergenlik döneminde böyle şikayetler olabilir" diyerek önemli bir sorun olmadığını söyledi. B.B. doktorun yazdığı birkaç ilaç ile evine gitti. İlaçları kullanan B.B.'nin ağrıları daha da arttı. Durumu daha da kötüleşen B.B., 27 Nisan'da bu kez Mersin Özel S. Hastanesi'ne götürüldü. Acil servise götürülen B.B.'ye ağrı kesici serum verildi. B.B. ile ilgilenen Dr. Y.A., bir önceki doktorun dediği gibi "Önemli bir sorun görünmüyor" diyerek aileyi evlerine gönderdi. Serumun etkisi geçince B.B.'nin yaşadığı sıkıntı daha da arttı.

'TEDAVİDE GEÇ KALINMIŞ'

Ağrısı ve mide bulantısı artan B.B. bir kez daha Mersin Özel S. Hastanesi'ne götürüldü. Bu kez doğrudan üroloji doktoru, B.B. ile il gilendi. Uzman doktor, B.B.'nin anne-babasına "Tedavi için geç kalınmış. Derhal ameliyata alıp çocuğun sol testisini almamız gerekir. Sağ testisini de almak durumunda kalabiliriz" dedi. Aile aldıkları bilgi ile şok geçirse de doktorun söylediklerini kabul etti. B.B. hemen ameliyata alındı. Ameliyatla sol testisi alınan B.B.'nin ağrıları ve mide bulantısı azaldı. Aile Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Hastane yetkilileri ve görevli doktorlar hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'kasten yaralama' suçlaması ile geçen 15 Eylül'de yapılan başvuru sonrası savcılık soruşturma başlattı. Soruşturmayı yürüten Savcı Zeki Topaloğlu, Toroslar Kaymakamlığı'na yazı yazarak hakkında şikayette bulunulan pratisyen hekim U.U. hakkında soruşturma izni talep etti.

'TEDAVİ GECİKTİ'

Ailenin avukatı Ahmet Ekin, B.B.'nin yanlış tedavi uygulandığını öne sürerken, anne Canan B. ise "Oğlumuzun geleceği karartıldı. İlk gittiğimiz iki ayrı hastanedeki doktorlar tedaviyi geciktirdi. Üroloji doktoru çocuğu görür görmez, ameliyat yapmak zorunda olduklarını söyledi. Oysa diğer iki doktor 'Herhangi bir sorun yok' diyerek bizleri eve gönderdi" dedi.

'İLAÇLAR DOĞRUYDU'

Öte yandan, ailenin CİMER'e yaptığı şikayet nedeni ile savunmasını yapan Dr. U.U., yaptığı tedavi ve verdiği ilaçlarda herhangi bir sorun olmadığını savundu. Dr. U.U., "Hastanın 3 gün sonra ameliyat edilmesi de durumunun acil olmadığının göstergesi" dedi.
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