Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
|12 Ekim 2020 08:40
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Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti.
Bulut, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Gaziantep'te tedavi görüyordu.
Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Gaziantep'te tedavi gören Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti.
MEHMET ABDİ BULUT KİMDİR?
20 Ekim 1967 tarihinde Kilis'te doğan Mehmet Abdi Bulut, İlk ve orta öğrenimini Kilis'te tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.
Daha sonra avukatlık stajının ardından askerlik hizmetini 1991 yılında 223. dönem asteğmen olarak Konya Personel Okulu ve Milli Savunma Bakanlığı İnş. Eml. Daire Başkanlığında tamamladı.
1993 yılından itibaren Kilis'te serbest Avukatlık yaparken, 28 Mart 2009 yerel seçimlerinde Kilis Belediye Başkanlığını kazandı.
Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Mehmet Abdi Bulut, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den aday olmuş ve Kilis Belediye Başkanlığını kazanmıştır.
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