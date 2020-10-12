Bakan Koca: Verdiğim bütün bilgilerin doğru olduğuna adım gibi eminim
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Topluma karşı sorumluluğum gereği, verdiğim bütün bilgilerin tamamının doğru olduğuna adım gibi eminim. Verdiğim, ısrarla söylüyorum, tabloda verdiğim bütün bilgiler doğru olan bilgiler." açıklamasını yaptı.
|12 Ekim 2020 08:56
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Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'e konuşan Koca, "Toplumun bilmesi gereken bilgiyi verme noktasında bir sorunumuz yok. Toplumun bilmesi gerek. Ama benim elimde birçok bilgi var. Tonlarca bilgi var. Bu bilgilerin bir kısmı yayın haline geliyor olacak." dedi.
Koca, "Orada yanlış anlaşıldım. Benim milli menfaatten kastım, vatandaşımızın sağlığından öte bir şey değil." diye konuştu.
"Ayasofya açılışından sonra tespit edilen vaka var mı?" sorusuna Koca, "Ayasofya'ya özel bir bildirim olmadı. Ayasofya'ya sadece İstanbul'dan değil, birçok bölgeden kişiler geldi. Ama biz esas en büyük sıçramayı bayramda yaşadık. Bayram ve sonrası bütün Türkiye'ye dağıldı." yanıtını verdi.
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