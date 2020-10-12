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Sahte içkiden ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

İzmir'de sahte alkol nedeniyle dün hastaneye başvuran 4 kişi daha ölürken, hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Kırıkkale'de ölen 7 kişi ile birlikte toplam sayı 18 oldu
 12 Ekim 2020 08:59
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İzmir'de sahte ickiden zehirlendikten sonra gorme kaybı ve mide bulantısı şikayetleri ile hastanelere başvuran 24 kişiden, gecen Cuma İzmir Katip Celebi Universitesi Ataturk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Necdet Kanatlıer (67) ve Nihat Karaoğlan (68) ile Bergama Devlet Hastanesi'nde tedavisi surdurulen Mehmet Celalettin Sezer (68) yaşamlarını yitirdi. İlhami Kalfa, Buca Seyfi Demirsoly Devlet Hastanesi'nde, Huseyin Yılmaz ise Dokuz Eylul Universitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Daha oncekilerle birlikte sahte ickiden olenlerin sayısı 11'e yukseldi. 3 kişi taburcu olurken, 14 kişinin tedavisi suruyor. Yaşanan olayın ardından Dikili polisi, sahte alkol kullandıkları iddia edilen kişilerin adreslerinde inceleme yaptı. Yapılan calışmada, 26 litre sahte alkol ele gecirildi. İzmir Katip Celebi Universitesi Ataturk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalında Oğretim Uyesi Prof. Dr. Murat Aksun, "Metil alkol zehirlenmesinde tum organlar ve dokular zarar goruyor. Metil alkolden yapılan bir kadeh sahte icki bile insanları zehirleyerek olumune neden olabilir" dedi. Gectiğimiz yıl Adana, Mersin, Osmaniye ve Niğde'de sahte ve kacak icki zehirlenmesinden dolayı 23 kişi hayatını kaybetmişti.

10 TON SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

İzmir'de düzenlenen iki ayrı operasyonda Konak ilçesinde 6, Buca ilçesinde ise 1 ton sahte içki ele geçirildi. Toplam 5 kişi gözaltına alındı. Konak'taki fabrika gibi çalışan sahte içki imalathanesi, bir depodan içeri giren hırsızları takip eden polisler tarafından ortaya çıkarıldı. Adana'da ise bir evin deposunda üretilen gümrüklenmiş piyasa değeri 950 bin TL olan 3 bin 220 litre içki ele geçirirken, bir kişiyi de gözaltına aldı. Üç gün önce 7 kişinin öldüğü Kırıkkale'de ise 2 iş yerine operasyon düzenlenirken 5 litrelik etil alkol, 2 bidon anason aroması, 1 litre alkollü içki, 2 kilo 900 gram anason ve 59 tabanca mermisi ile 9 sikke ele geçirildi.

CEYHAN TORLAK

MURAT KARAMAN

HAKAN GÖKKAYA
Sabah
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