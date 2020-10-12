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FETÖ'den ByLock talimatı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 'ByLock kullanmanın terör örgütü üyeliği için yeterli delil olmayacağı' yönünde rapor hazırlayan CHP'ye, benzer bir rapor hazırlatılması için örgüt üyelerine talimat verdiği ortaya çıktı
 12 Ekim 2020 08:50
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FETÖ'den ByLock talimatı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait içerisinde önemli bilgilerin bulunduğu "Garson" kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD karttaki verilerin içerisinde, Pensilvanya'nın CHP'den beklentilerini içeren çok önemli bilgiler çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'nca, "Garson" kod adlı gizli tanığın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ettiği 2 mikro SD karttan ulaşılan veriler arasında Pensilvanya'dan örgütün üst düzey yöneticilerine gönderilen mesajlara yer verildi. O mesajlarda, 15 Temmuz darbe girişiminden 3 ay sonra CHP tarafından hazırlanan ByLock raporuna dikkat çekildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger'in hazırladığı ve içerisinde "Sadece ByLock kurmuş olmak, terör örgütü üyeliği için yeterli görülemez" denilen raporun ikincisinin CHP'ye yeniden hazırlatılması talimatı verildi.

'İKİNCİ RAPOR HAZIRLATILSIN'

Sosyal medyada algı amaçlı paylaşımlar yapılmasını da isteyen örgüt mesajlarda, CHP'ye yaptırılması gerekenleri de tek tek sıraladı. Mesajlarda, "CHP'nin hazırladığı ByLock raporunun sonuç kısmı sosyal medyada ve bizim haber sitelerimizde tekrar haberleştirilerek olumlu algı adına kullanılmalıdır. CHP, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Başkan Yardımcılığınca ByLock ve hukuksuz delil elde etme konusunda ikinci bir rapor yazdırılması sağlanmalıdır" denildi. ByLock ile ilgili mağduriyetlerin takip edilmesi konusunda uyarıların yer aldığı belgede, örgütün yaptığı kumpaslarla ilgili tutanakların da medyada ve sosyal medyada deşifre edilmesinin sağlanması, belgelerin deşifresinde ise CHP veya ünlü bir avukat kullanılması istendi.

Halit Turan
Sabah
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